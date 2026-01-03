Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nghệ An vượt dự toán, thu ngân sách năm 2025 đạt gần 30.000 tỷ đồng

Năm 2025, Nghệ An thu ngân sách gần 30.000 tỷ đồng, vượt dự toán và tăng 14,3% so với năm trước, trở thành điểm sáng trong kinh tế - tài chính địa phương.

Thanh Hà

Theo UBND tỉnh Nghệ An, thu nội địa tiếp tục là nguồn thu chủ lực với 27.097 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng áp đảo. Thu từ xuất nhập khẩu đạt 1.981 tỷ đồng, thu viện trợ 14 tỷ đồng, thu từ huy động và tài trợ 119 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng, ngân sách tỉnh thu hơn 2,4 nghìn tỷ đồng.

bna-11.jpg
Thu ngân sách của Nghệ An đạt gần 30.000 tỷ đồng, vượt xa dự toán.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng không chỉ hoàn thành mà còn vượt xa kế hoạch: thu nội địa vượt mục tiêu 13.955 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất vượt 10.270 tỷ đồng. Thành tích này càng nổi bật trong bối cảnh Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cơn bão số 3, 5 và 10, gây thiệt hại đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Kết quả đạt được giúp Nghệ An hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (2020 - 2025) về thu ngân sách năm 2025, đồng thời làm nền tảng vững chắc cho mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, với kế hoạch tổng thu ngân sách khoảng 148.000 - 149.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa chiếm 137.000 - 138.000 tỷ đồng.

#Nghệ An #dự toán #thu ngân sách #kinh tế #địa phương

Bài liên quan

Xã hội

GRDP tỉnh Lâm Đồng năm 2025 tăng 6,42%, thu ngân sách vượt dự toán

Năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, GRDP Lâm Đồng năm 2025 tăng 6,42%, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, kinh tế giữ đà ổn định.

Sáng 31/12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế – xã hội quý IV và cả năm 2025.

Thông tin tại họp báo cho thấy, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và là năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kinh tế tỉnh Lâm Đồng vẫn giữ được đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới