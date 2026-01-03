Nghệ An vượt dự toán, thu ngân sách năm 2025 đạt gần 30.000 tỷ đồng

Năm 2025, Nghệ An thu ngân sách gần 30.000 tỷ đồng, vượt dự toán và tăng 14,3% so với năm trước, trở thành điểm sáng trong kinh tế - tài chính địa phương.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, thu nội địa tiếp tục là nguồn thu chủ lực với 27.097 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng áp đảo. Thu từ xuất nhập khẩu đạt 1.981 tỷ đồng, thu viện trợ 14 tỷ đồng, thu từ huy động và tài trợ 119 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng, ngân sách tỉnh thu hơn 2,4 nghìn tỷ đồng.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng không chỉ hoàn thành mà còn vượt xa kế hoạch: thu nội địa vượt mục tiêu 13.955 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất vượt 10.270 tỷ đồng. Thành tích này càng nổi bật trong bối cảnh Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cơn bão số 3, 5 và 10, gây thiệt hại đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Kết quả đạt được giúp Nghệ An hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (2020 - 2025) về thu ngân sách năm 2025, đồng thời làm nền tảng vững chắc cho mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, với kế hoạch tổng thu ngân sách khoảng 148.000 - 149.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa chiếm 137.000 - 138.000 tỷ đồng.