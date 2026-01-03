Bắt đối tượng móc nối nước ngoài mua bán ma túy, thu 2 bánh heroin

Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây mua bán chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ 1 đối tượng và thu giữ 2 bánh heroin cùng nhiều tang vật.

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, thu giữ nhiều tang vật nguy hiểm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Thục (SN 1972, trú tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an xã Kim Bảng tiến hành xác minh, theo dõi.

Trần Văn Thục cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Trần Văn Thục móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để mua ma túy, đưa về Việt Nam tiêu thụ. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Đến khoảng 21h ngày 29/12/2025, tại thôn 5, xã Kim Bảng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Kim Bảng đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt giữ Trần Văn Thục về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bánh heroin, 6 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn cùng 4 viên đạn, 2 điện thoại di động và 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Văn Thục đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ việc đang được điều tra, mở rộng theo quy định của pháp luật.