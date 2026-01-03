Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ hàng chục kg pháo nổ ở Nghệ An

Ngày 3/1, Công an xã Kim Bảng (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ, thu giữ hàng chục kg pháo các loại.

Đối tượng Trần Đình Chương (X) cùng tang vật.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 24/12/2025, tại thôn Chính Thanh, xã Kim Bảng, Công an xã Kim Bảng đồng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy và Chi cục Hải quan khu vực XI phát hiện, bắt giữ Trần Đình Chương (sinh năm 1976, trú tại thôn Chính Thanh, xã Kim Bảng) về hành vi tàng trữ hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm 15 kg pháo hoa nổ các loại.

Tiếp đó, vào khoảng 20h cùng ngày, tại xóm Long Tiến, xã Kim Bảng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Công (sinh năm 1982, trú tại xóm Long Tiến, xã Kim Bảng) về hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ 18 kg pháo hoa nổ các loại.

Hiện, các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Công (X) cùng tang vật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; tuyệt đối không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ và các loại đồ chơi nguy hiểm. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm để phối hợp cùng lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Mọi thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.