Xã hội

Bị phạt 7,5 triệu vì chia sẻ tin sai sự thật về lực lượng Công an

Đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, L.V.S. đã bị Công an phường Cam Đường xử phạt 7,5 triệu đồng.

Khánh Hoài

Ngày 3/1/2026, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với L.V.S (sinh năm 1982, trú tại thôn Làng Nhớn 1, phường Cam Đường) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

cats-9260.jpg
L.V.S tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Cam Đường phối hợp với Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Lào Cai phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Sy Van Sy” đăng tải, chia sẻ nội dung thông tin không đúng sự thật liên quan đến lực lượng công an, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Tiến hành xác minh, lực lượng Công an đã triệu tập chủ tài khoản Facebook nêu trên là L.V.S đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, L.V.S đã thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết do thiếu hiểu biết pháp luật, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của Luật An ninh mạng và những hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng, L.V.S đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Công an phường Cam Đường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.V.S số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.

Qua vụ việc, Công an phường Cam Đường khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; tuyệt đối không tung tin giả, tin sai sự thật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, môi trường mạng lành mạnh trên địa bàn.

