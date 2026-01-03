Cục CSGT thông tin người điều khiển xe máy công vụ vi phạm giao thông

Ngày 3/1/2026, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (khu vực Cam Lâm), thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trường hợp điều khiển xe mô tô công vụ vừa tham gia giao thông vừa sử dụng điện thoại trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Cam Lâm.

Hình ảnh người vi phạm không phải là cán bộ, chiến sĩ Công an. (Ảnh cắt từ vi deo Cục CSG).

Trước đó, ngày 30/12/2025 Phòng CSGT nhận được đoạn video dài 40 giây do người dân phản ánh, về việc một người điều khiển xe mô tô công vụ mang biển kiểm soát 79E1-000.17 lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng Cam Lâm - Cam Ranh, có hành vi nghe điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, xảy ra vào lúc 13h56 ngày 29/12/2025, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Lâm phối hợp với Công an xã Cam Lâm tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh, sáng ngày 29/12/2025, Công an xã Cam Lâm đưa xe mô tô công vụ mang biển kiểm soát 79E1-000.17 đến Cửa hàng xe máy H.N (trên địa bàn xã Cam Lâm) để sửa chữa, bảo dưỡng. Trong quá trình bảo dưỡng, nhân viên của cửa hàng đã điều khiển xe ra chạy thử trên tuyến Quốc lộ 1 và đã có hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Ngày 31/12/2025, Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Lâm đã mời anh V.B. ( 21 tuổi, trú tại xã Cam Lâm, là nhân viên sửa xe, không phải là cán bộ, chiến sĩ Công an) đến làm việc. Tại đây, anh B đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh B. về hành vi “Người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại” có mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng và trừ 04 điểm trên GPLX được quy định tại điểm đ, khoản 4, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc xử lý được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định pháp luật, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời đề nghị người dân tiếp tục phối hợp, phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông để lực lượng Công an kịp thời xử lý theo quy định.