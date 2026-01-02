[INFOGRAPHIC] Các thói quen xấu ảnh hưởng đến sắc đẹp

Vụ mỹ phẩm nhập lậu của Mailisa là một trong những vụ án kinh tế lớn năm 2025 gây rúng động dư luận.

Rau càng cua giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, tốt cho tiêu hóa, xương khớp. Tuy nhiên, 4 nhóm người nên hạn chế ăn để tránh tác dụng phụ.

Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Curie cùng nhiều cơ sở y tế ở TP HCM bị phạt vì vi phạm, buộc tháo gỡ quảng cáo, thu hồi hàng hóa không đúng quy định.

Công ty Cổ phần Cosmoscare và nhiều công ty, cá nhân tại TP HCM bị xử phạt hành chính do vi phạm quy định khám chữa bệnh.

Lựa chọn đồ uống phù hợp trước khi quan hệ có thể giúp tăng hưng phấn, cải thiện tuần hoàn máu và góp phần mang lại “cuộc yêu” thăng hoa hơn.

Sỏi niệu quản có thể gây đau dữ dội, nhiễm trùng, suy thận nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nhận biết triệu chứng bệnh sớm để bảo vệ sức khỏe.

Hơn 300 kg ruốc bông có dấu hiệu bị mốc, chuyển màu và có mùi lạ đang trên đường đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Chọn dầu gội, dầu xả phù hợp giúp tóc khỏe và đẹp hơn mỗi ngày. Cùng tìm hiểu cách chọn sản phẩm đúng với loại tóc của bạn.

Vitamin A là chìa khóa cho thị lực, làn da và hệ miễn dịch, giúp cơ thể mạnh khỏe, phòng chống bệnh tật hiệu quả hơn.

Được người Nhật xem như “nhân sâm xanh”, nước ép xanh làm từ rau lá đậm giàu dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa, giữ dáng, đẹp da và giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

Năm 2025, hàng loạt bê bối thực phẩm như dầu gia súc biến thành dầu ăn cho người và sữa giả gây lo ngại về an toàn sức khỏe cộng đồng.

Cục Quản lý Dược vừa xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo 80 triệu đồng do không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thuốc trước khi lưu hành.

Đối với các khối u mạc treo ruột lành tính thường được điều trị bằng cách khoét. Còn khối u ác tính xâm lấn đòi hỏi phải cắt bỏ ung thư và các tổ chức di căn.