Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xe ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc ở Quảng Trị

Đang lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh (Quảng Trị), xe ô tô đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may không có thiệt hại về người.

Hạo Nhiên

Ngày 8/12, thông tin từ phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh (đoạn qua xã Cồn Tiên) vừa xảy ra vụ hoản hoạn khiến phần đầu xe ô tô đầu kéo bị thiêu rụi.

Trước đó, khoảng 2h ngày 8/12, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo có vụ cháy xe ô tô mang BKS 75H-045.76 kéo theo rơ - moóc mang BKS 75RM-00361 tại Km720 + 500, tuyến Cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh (thuộc địa phận xã Cồn Tiên), do anh Nguyễn Xuân Long (SN 1998, trú tại xã Hương Trà, TP. Huế) điều khiển, trên xe chở 30 tấn viên nén năng lượng.

z7304126313207-d0e28d784899d4153dc5cf9f36dcb3d9-20251208121917.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trung Đức

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 đã xuất 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang cơ quan Công an được điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ cháy rừng ở Nghệ An.

(Nguồn: TTXVN)
#Quảng Trị #xe đầu koé #bốc cháy #dữ dội #cao tốc #thiêu rụi

Bài liên quan

Xã hội

Ô tô lao vỉa hè đâm 3 người bị thương sau khi nhóm người cãi vã

Sau khi nhóm người có mâu thuẫn, cãi vã trước cửa một nhà hàng, một chiếc ô tô lao lên vỉa hè, đâm 3 người bị thương.

Ngày 8/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an phường Nam Đông Hà điều tra, làm rõ vụ việc xe ôtô lao lên vỉa hè, đâm 3 người bị thương.

777-9973.jpg
Hiện trường vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh, 5 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh (tỉnh Quảng Trị), khiến 2 người tử vong, 3 nạn nhân khác bị thương nặng.

Ngày 8/12, thông tin từ UBND xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, vừa có một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh, làm 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 cùng ngày, tại Km635+450 (hướng Bắc - Nam) thuộc địa bàn xã Hoàn Lão (Quảng Trị) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo BKS 61C - 327.54 kéo mooc 63R - 004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (xã Vỹ Quý, Tiền Giang) điều khiển và xe ô tô tải BKS 36H - 054.67 do tài xế Trần Văn Trung (tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Xem chi tiết

Xã hội

Ba ô tô bị thiêu rụi sau tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Khánh Hoà

Sau va chạm liên hoàn, xe khách và xe tải bốc cháy dữ dội và bị thiêu rụi hoàn toàn, còn xe đầu kéo cháy rụi phần đầu.

Ngày 6/12, thông tin từ Công an xã Nam Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba ô tô chạy cùng chiều.

1000022145-7770-3194.jpg
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội...
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới