Xe ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc ở Quảng Trị

Đang lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh (Quảng Trị), xe ô tô đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may không có thiệt hại về người.

Ngày 8/12, thông tin từ phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh (đoạn qua xã Cồn Tiên) vừa xảy ra vụ hoản hoạn khiến phần đầu xe ô tô đầu kéo bị thiêu rụi.

Trước đó, khoảng 2h ngày 8/12, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo có vụ cháy xe ô tô mang BKS 75H-045.76 kéo theo rơ - moóc mang BKS 75RM-00361 tại Km720 + 500, tuyến Cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh (thuộc địa phận xã Cồn Tiên), do anh Nguyễn Xuân Long (SN 1998, trú tại xã Hương Trà, TP. Huế) điều khiển, trên xe chở 30 tấn viên nén năng lượng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trung Đức

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 đã xuất 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang cơ quan Công an được điều tra, làm rõ.

