Xã hội

Công an Quảng Trị giúp người dân nhận lại 300 triệu đồng chuyển nhầm

Phát hiện tài khoản nhận được 300 triệu đồng từ người lạ chuyển, chị Trần Thị Lan (Quảng Trị) đã trình báo cơ quan Công an, đồng thời nhờ tìm người trả lại.

Hạo Nhiên

Ngày 3/1, thông tin từ Công an xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và hỗ trợ người dân tự nguyện giao nộp, trả lại tài sản cho người bị mất theo quy định pháp luật.

Trước đó, chị Trần Thị Lan (SN 1973, trú thôn Phan Xá Phường, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ nhận được 300 triệu đồng từ một tài khoản lạ chuyển nhầm, nên chị đã đến Công an trình báo, đồng thời nhờ tìm người để trả lại.

tra-tien.jpg
Chị Lan trao trả số tiền cho người chuyển khoản nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cam Lộ đã tiến hành xác minh và xác định người chuyển nhầm là chị Đỗ Thị Then (SN 1953, trú tổ dân phố Tân Quang 7, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang).

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã mời hai bên đến trụ sở để hoàn tất việc trao trả 300 triệu đồng.

Nhận lại tài sản, chị Đỗ Thị Then vô cùng xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng Công an cùng chị Lan.

