Làm rõ nhóm đối tượng lừa đặt cọc chạy quảng cáo khoảng 1,5 tỷ đồng

Công an Hưng Yên vừa làm rõ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa đặt cọc chạy quảng cáo với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngày 2/1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức lừa đặt cọc của các khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Các đối tượng trong vụ án.

Ngày 26/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành mời các đối tượng Ngô Hoàng Anh; SN 2000; Ngô Hoàng Giang; SN 2001 và Ngô Hồng Quang; SN 2004 cùng trú tại xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình đến trụ sở cơ quan để làm việc.

Điều tra xác định, theo nhu cầu kinh doanh bán hàng online, nhận thấy nhu cầu chạy quảng cáo để quảng bá sản phẩm, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội tăng cao.

Từ tháng 9/2024 đến nay, Ngô Hoàng Anh cùng Nguyễn Hoàng Giang và Bạch Quốc Hiệu; SN 1995; trú tại thôn Lưu Xá, xã Phượng Dực, Hà Nội đã lập nhóm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo.

Nhóm của Hoàng Anh đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội facebook, zalo ảo đăng lên các hội nhóm, đồng thời lập fanpage có tên “Giải pháp Marketing - Quảng cáo Fanpage, Tikok Cam Kết Hiệu Quả”. Các đối tượng đăng tải các bài viết trên trang Fanpage với nội dung về việc chạy quảng cáo Facebook hiệu quả với chi phí thấp, chỉ 50.000 đồng/1 ngày.

Sau đó chạy quảng cáo các bài viết này để tiếp cận được nhiều khách hàng. Ngoài ra, nhóm đốm tượng còn tuyển cộng tác viên (Ngô Hồng Quang) để tìm kiếm và tư vấn cho các khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo. Cộng tác viên sẽ được nhận lương cứng và hoa hồng từ số tiền của các khách hàng bị lừa với số tiền thu nhập từ 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Khách hàng của nhóm đối tượng chủ yếu là các shop, cửa hàng bán các sản phẩm như: quần áo, mỹ phẩm, giày dép… Khi có khách hàng nhắn tin vào Fanpage, nhóm đối tượng sẽ tư vấn khách hàng kết bạn với các tài khoản Zalo “ảo” của chúng và thêm tài khoản zalo của khách vào một nhóm Zalo khoảng 5-6 thành viên bao gồm các tài khoản ảo của nhóm đối tượng, mục đích để lấy lòng tin của khách hàng.

Các đối tượng thường tư vấn cho khách hàng gói chạy quảng cáo 1.500.000 đồng/ 30 ngày, tiền công là 500.000 đồng. Khi khách đồng ý, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước 500.000 đồng. Sau đó, các đối tượng sẽ tạo Fanpage Facebook theo yêu cầu của khách rồi gửi cho khách hàng xem và thông báo sẽ tiến hành chạy quảng cáo, yêu cầu khách hàng chuyển nốt số tiền 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền chạy quảng cáo thì các đối tượng không chạy quảng cáo theo thoả thuận của khách hàng và đưa ra các lý do khác nhau như tài khoản được bảo mật yếu, yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền để mua gói bảo mật cao. Đến khi khách hàng không chuyển thêm tiền nữa thì các đối tượng sẽ giải tán nhóm Zalo, huỷ kết bạn và chặn liên lạc với khách hàng.

Với thủ đoạn trên từ tháng 9/2024 đến nay, nhóm đối tượng do Ngô Hoàng Anh cầm đầu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên phạm vi toàn quốc với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều ra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

