Xã hội

Nghệ An đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Nghệ An đang khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ khu tái định cư cho người dân vùng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Thanh Hà

Dự án đường sắt Bắc – Nam dài khoảng 1.541 km, đi qua 15 tỉnh, thành phố, với tốc độ thiết kế 350 km/h. Tuyến qua Nghệ An dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường, trong đó ga chính được đặt tại xã Hưng Nguyên (ga Vinh). Tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh khoảng 519,2 ha, ước tính kinh phí gần 6.400 tỷ đồng.

Dự án ảnh hưởng đến khoảng 38 cụm dân cư với hơn 2.150 hộ dân, trong đó hơn 1.940 hộ phải bố trí tái định cư. Tỉnh Nghệ An đã phê duyệt 16 xã, phường liên quan kế hoạch quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, với 41 khu dự kiến xây dựng trên diện tích gần 103 ha, kinh phí khoảng 1.450 tỷ đồng.

duong-sat.png
Nghệ An đang khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu sớm hoàn thành việc bố trí và bàn giao đất tái định cư cho người dân vùng dự án.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, lấy ý kiến người dân và dự kiến chi trả bồi thường từ giữa tháng 1/2026. Việc lựa chọn nhà thầu, thi công và bàn giao đất tái định cư dự kiến hoàn tất trong tháng 6/2026.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cùng sự đồng thuận của người dân, Nghệ An quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng tiến độ, tạo tiền đề quan trọng để dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sớm được khởi công và triển khai theo kế hoạch”.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai tại Nghị quyết số 106/NQ-CP, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh.

#dự án #đẩy nhanh #giải phóng #mặt bằng #đường sắt #tốc độ cao

Xã hội

Cận cảnh nơi đặt nhà ga cuối dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Ga Thủ Thiêm được đặt tại vị trí chiến lược, ngay nút giao An Phú, TP HCM. Đây là nhà ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Theo quy hoạch, ga Thủ Thiêm sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 17 ha, tọa lạc tại phường Bình Trưng, TP.HCM. Vị trí của nhà ga nằm liền kề các trục giao thông huyết mạch là đại lộ Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hứa hẹn trở thành một đầu mối giao thông quan trọng, kết nối thuận tiện giữa khu vực nội đô và các tỉnh lân cận.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, khu đất quy hoạch ga Thủ Thiêm chủ yếu là mặt bằng sạch, đã được quây tôn và rào chắn.
Xã hội

Nhiều sai phạm dự án Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt Lai Cách

Thanh tra TP Hải Phòng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong đầu tư xây dựng dự án Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt Lai Cách.

Thanh tra TP Hải Phòng vừa ban hành kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng đối với Dự án Đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (nay là phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng) do Công ty Xây dựng và vận tải Minh Thanh (TNHH) làm chủ đầu tư.

7888866.jpg
Dự án Đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách
