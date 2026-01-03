Nghệ An đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Nghệ An đang khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ khu tái định cư cho người dân vùng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Dự án đường sắt Bắc – Nam dài khoảng 1.541 km, đi qua 15 tỉnh, thành phố, với tốc độ thiết kế 350 km/h. Tuyến qua Nghệ An dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường, trong đó ga chính được đặt tại xã Hưng Nguyên (ga Vinh). Tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh khoảng 519,2 ha, ước tính kinh phí gần 6.400 tỷ đồng.

Dự án ảnh hưởng đến khoảng 38 cụm dân cư với hơn 2.150 hộ dân, trong đó hơn 1.940 hộ phải bố trí tái định cư. Tỉnh Nghệ An đã phê duyệt 16 xã, phường liên quan kế hoạch quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, với 41 khu dự kiến xây dựng trên diện tích gần 103 ha, kinh phí khoảng 1.450 tỷ đồng.

Nghệ An đang khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu sớm hoàn thành việc bố trí và bàn giao đất tái định cư cho người dân vùng dự án.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, lấy ý kiến người dân và dự kiến chi trả bồi thường từ giữa tháng 1/2026. Việc lựa chọn nhà thầu, thi công và bàn giao đất tái định cư dự kiến hoàn tất trong tháng 6/2026.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cùng sự đồng thuận của người dân, Nghệ An quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng tiến độ, tạo tiền đề quan trọng để dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sớm được khởi công và triển khai theo kế hoạch”.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai tại Nghị quyết số 106/NQ-CP, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh.