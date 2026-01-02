Hà Nội

Ba động vật trong Sách Đỏ đi lạc vào nhà dân ở Thanh Hóa

Giải mã

Ba động vật trong Sách Đỏ đi lạc vào nhà dân ở Thanh Hóa

Hai người dân ở Thanh Hóa đã bàn giao cho lực lượng chức năng 3 con vật có tên trong Sách Đỏ đi lạc vào vườn nhà. Đó là trăn gấm và cu li nhỏ quý hiếm.

Tâm Anh (TH)
Vào sáng ngày 31/12, Công an xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa thông tin qua tuyên truyền, vận động, 2 công dân trên địa bàn đã tự nguyện giao nộp 3 cá thể động vật quý hiếm cho lực lượng chức năng để tái thả về tự nhiên theo quy định. Ảnh: Công an cung cấp.
Trước đó, ngày 30/12, ông Quách Văn An (SN 1979; ngụ thôn Rộc Răm, xã Yên Thọ) đã tự nguyện bàn giao một cá thể trăn gấm nặng 10 kg. Con trăn này do ông An bắt được khi đi làm đồi nên định nhốt lại để nuôi làm cảnh. Sau khi biết đây là động vật quý hiếm nên ông An đã bàn giao cho lực lượng chức năng. Ảnh: Dân Việt.
Ông Hoàng Chí Công (SN 1984; ngụ thôn Nam Sơn, xã Yên Thọ) cũng tự nguyện giao nộp 2 cá thể cu li nhỏ. Chúng được ông phát hiện đi lạc vào vườn nhà. Ảnh: Người lao động.
Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã quý hiếm, Công an xã Yên Thọ đã liên hệ, bàn giao cho Vườn Quốc Gia Bến En tiếp nhận, chăm sóc để tái thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: thainationalparks.
Trăn gấm (tên khoa học Malayopython reticulatus) là loài động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm nhóm II B (nhóm động vật nghiêm cấm khai thác và sử dụng). Ảnh: thainationalparks.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể trăn gấm dài khoảng 6 - 7m. Chúng có đặc điểm nổi bật là đầu dài, nhỏ, màu vàng nhạt hoặc nâu. Ảnh: thainationalparks.
Loài trăn gấm sống ở rừng thưa, gần các sông suối và dành phần lớn thời gian trên cây. Thức ăn của loài này gồm các loài thú và chim, cầy hương, cầy mực, các loài linh trưởng. Ảnh: thainationalparks.
Cu li nhỏ (có tên khoa học Nycticebus pygmaeus) thuộc nhóm IB trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Vào ban ngày, cu li nhỏ thường cuộn tròn cơ thể lại để ngủ, khi gặp ánh sáng lớn dùng 2 bàn tay trước ôm đầu, che mặt, che mắt nên còn gọi là con cù lần, khỉ gió, mắc cỡ, xấu hổ. Ảnh: sdrov.
Loài cu li nhỏ có môi trường sống là các khu vực rừng lá rộng khô cận nhiệt đới và nhiệt đới. Chúng phân bố chủ yếu ở Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Campuchia. Ảnh: sdrov.
Với tập tính ăn đêm, cu li có đôi mắt to, tròn với khả năng nhìn tốt trong bóng tối. Khi trưởng thành, mỗi cá thể có chiều dài trung bình từ 15 - 25 cm. Ảnh: Josh More.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
