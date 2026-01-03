Hà Nội

Xã hội

Lào Cai kiểm tra, phát hiện xe khách chở hàng lậu

Tang vật vi phạm gồm 160 bộ quần áo nữ đã qua sử dụng, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Bảo Ngân

Ngày 3/1/2026, Công an tỉnh Lào Cai cho biết ngày 31/12/2025, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tiến hành dừng kiểm tra ô tô khách có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật.

cats-9540.jpg
Cán bộ CSGT kiểm tra chiếc xe khách.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô khách nhãn hiệu SAMCO, biển kiểm soát 21H-021.23 do ông Vũ Văn Cường (sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Hợp Minh 5, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) điều khiển, đang vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu, không bảo đảm điều kiện lưu thông theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao phương tiện, giấy tờ có liên quan và toàn bộ số hàng hóa trên cho Đội Quản lý thị trường số 1 để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định.

2.jpg
Số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Quá trình xác minh, Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với cá nhân có liên quan về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Tang vật vi phạm gồm 160 bộ quần áo nữ đã qua sử dụng, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 9.600.000 đồng. Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải, kinh doanh thương mại chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, đồng thời đề nghị nhân dân tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

