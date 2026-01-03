Hà Nội

Cận cảnh căn hộ thông tầng của Văn Mai Hương

Bất động sản

Cận cảnh căn hộ thông tầng của Văn Mai Hương

Ngôi nhà của Văn Mai Hương mang phong cách hiện đại, luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và có tầm nhìn bao quát thành phố. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, TikToker Tina Thảo Thi đến thăm căn hộ của Văn Mai Hương, qua đó hé lộ một phần không gian sống của nữ ca sĩ. Ảnh chụp màn hình
Căn hộ của Văn Mai Hương mang phong cách hiện đại với tông màu trung tính chủ đạo gồm nâu gỗ, kem, be, cam đất. Ảnh chụp màn hình
Khu vực cầu thang sử dụng gỗ làm vật liệu chính kết hợp ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng. Ảnh chụp màn hình
Phòng khách đồng bộ về màu sắc giữa sàn nhà, thảm trải sàn và kệ trưng bày đồ gốm. Ảnh chụp màn hình
Kệ trang trí âm tường với hộc trưng bày bình gốm nghệ thuật. Ảnh chụp màn hình
Khu vực tiền sảnh rộng với sàn lát kiểu xương cá. Ảnh chụp màn hình
Bàn ăn với mặt bằng đá cẩm thạch xanh lục bảo vân mây. Ảnh chụp màn hình
Khu bếp thiết kế hiện đại với vật liệu gỗ chủ đạo. Ảnh chụp màn hình
Tủ lạnh thiết kế âm trong hệ thống tủ gỗ, giúp tối ưu diện tích. Ảnh chụp màn hình
Mảng tường cao dọc cầu thang được trang trí bằng bức tranh nhiều màu sắc. Ảnh chụp màn hình
#Thiết kế nội thất hiện đại #Phong cách sống nữ ca sĩ #Không gian sáng tự nhiên #Chất liệu gỗ và đá cẩm thạch #Trang trí nghệ thuật và màu sắc #căn hộ

