Đối tượng giết 'nhân tình' của vợ ở Đồng Tháp ra đầu thú

Trong quá trình đánh ghen, Nguyễn Công Tùng (Đồng Tháp) đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 02/01, thông tin từ Công an xã Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Công Tùng (SN 1975, ngụ ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ) ra đầu thú về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 01/01, do có mâu thuẫn ghen tuông tình ái về mối quan hệ bất chính giữa ông N.N.V. (SN 1970, ngụ ấp 5B, xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) với vợ mình, nên Tùng cùng con trai là Nguyễn Công Thành (SN 2009) tìm ông V. để đánh ghen.

Đối tượng Nguyễn Công Tùng ra đầu thú tại Công an xã Mỹ Thọ sau 1 giờ gây án.

Trong lúc xô xát, Nguyễn Công Tùng đã dùng dao đâm ông V. tử vong tại chỗ. Thành bị thương đang được điều trị ở bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thọ nhanh chóng triển khai lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Tổ công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm Khu vực 6 làm việc những người có liên quan và tiến hành vận động đối tượng Nguyễn Công Tùng ra đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháo tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

