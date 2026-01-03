Hà Nội

Khoai lang đừng chỉ luộc, thử ngay 4 món ngon làm nhanh tại nhà

Sống Khỏe

Khoai lang đừng chỉ luộc, thử ngay 4 món ngon làm nhanh tại nhà

Khoai lang không chỉ để luộc hay hấp. Với vài cách chế biến nhanh gọn, loại củ quen thuộc này có thể dùng cho bữa sáng, trưa nhẹ hoặc bữa xế tiện lợi.

Khoai lang từ lâu đã là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình Việt nhờ giá thành rẻ, dễ mua và giàu dưỡng chất. Không chỉ dùng để luộc hay hấp đơn giản, loại củ dân dã này còn có thể biến tấu thành nhiều món ăn nhanh gọn, phù hợp cho bữa sáng, bữa trưa nhẹ hoặc bữa xế khi bụng bắt đầu “réo gọi”. Ảnh minh họa
Với nhịp sống bận rộn, khoai lang nướng bằng nồi chiên không dầu được xem là lựa chọn tiện lợi. Chỉ cần rửa sạch, xăm nhẹ vỏ rồi cho vào nồi chiên ở nhiệt độ vừa phải, sau khoảng nửa giờ là đã có ngay món ăn nóng hổi. Ảnh minh họa
Khi chín, khoai lang tỏa mùi thơm tự nhiên, lớp vỏ ngoài mỏng và hơi giòn, trong khi phần ruột bên trong mềm, dẻo và ngọt. Đặc biệt, với khoai lang mật, lớp siro chảy nhẹ càng làm món ăn thêm hấp dẫn. Đây là món vừa đủ no, không gây ngán, thích hợp cho những buổi sáng vội vã hoặc những chiều lạnh cần một chút ấm áp. Ảnh minh họa
Khoai lang cũng rất phù hợp để nấu chè – một món ngọt quen thuộc trong ẩm thực Việt. Khoai lang được cắt miếng, nấu cùng nước và một ít gừng để tạo hương thơm ấm. Khi khoai mềm, thêm đường phèn vừa đủ là có thể thưởng thức. Ảnh minh họa
Bát chè khoai lang có vị ngọt thanh, khoai bùi và mềm, hương gừng thoang thoảng giúp món ăn không bị ngấy. Vào những ngày thời tiết se lạnh, một bát chè nóng không chỉ là món tráng miệng mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, ấm áp cho cả gia đình. Ảnh minh họa
Không chỉ dừng lại ở món nướng, khoai lang còn có thể trở thành nguyên liệu chính cho các loại bánh chiên đơn giản. Khi được hấp chín và nghiền nhuyễn, trộn cùng bột nếp, khoai lang tạo nên khối bột dẻo mịn, dễ tạo hình. Ảnh minh họa
Những chiếc bánh nhỏ được chiên trên chảo với lửa nhỏ cho đến khi vàng đều, dậy mùi thơm. Lớp vỏ ngoài giòn nhẹ, bên trong mềm dẻo, vị ngọt tự nhiên của khoai lang lan tỏa theo từng miếng cắn. Món bánh này thường được nhiều gia đình lựa chọn cho bữa sáng hoặc làm món ăn vặt cho trẻ nhỏ vì dễ ăn và không quá béo. Ảnh minh họa
Từ khoai lang hấp và bột nếp, nhiều người còn biến tấu thành những viên bánh nhỏ xinh để chiên ngập dầu. Khi được chiên đúng lửa, bánh nở nhẹ, lớp vỏ ngoài vàng ruộm, bên trong vẫn giữ được độ dẻo mềm. Ảnh minh họa
Sau khi vớt ra, bánh có thể được áo thêm một lớp đường mỏng hoặc phủ vụn dừa để tăng hương vị. Dù chỉ là món ăn vặt đơn giản, bánh khoai lang viên lại dễ khiến người thưởng thức “ăn hoài không chán” nhờ vị ngọt vừa phải và mùi thơm đặc trưng. Ảnh minh họa
Từ những cách chế biến nhanh gọn như nướng, chiên đến nấu chè, khoai lang cho thấy sự linh hoạt đáng ngạc nhiên trong gian bếp gia đình. Không cần nguyên liệu cầu kỳ hay kỹ thuật phức tạp, chỉ với một vài bước đơn giản, loại củ quen thuộc này đã có thể đáp ứng nhiều bữa ăn khác nhau trong ngày, vừa ngon miệng vừa tiết kiệm thời gian. Ảnh minh họa
