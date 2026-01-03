Dự báo thời tiết 3/1/2026: Miền Bắc rét sâu

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Bắc của Trung Trung Bộ, nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Bắc của Trung Trung Bộ, nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ.

Ở khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ngày 3/1/2026, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế phổ biến từ 16-19 độ. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Tại Hà Nội ngày 3/1/2026, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2-3; trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, riêng khu vực trung tâm 14-16 độ. Trưa và chiều cùng ngày, Hà Nội có lúc hửng nắng, trời ấm hơn với mức nhiệt cao nhất 18-20 độ. Dự báo, trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội duy trì đến ngày 5/1. Khoảng chiều tối 5-6/1, không khí lạnh tăng cường trở lại; Hà Nội không mưa, trời tiếp tục rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết lạnh kèm mưa phùn ở Mộc Châu, Sơn La.

Dự báo thời tiết ngày 3/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ; có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-21 độ, phía Nam 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TP HCM: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.