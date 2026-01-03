Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Dự báo thời tiết 3/1/2026: Miền Bắc rét sâu

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Bắc của Trung Trung Bộ, nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ.

Bảo Ngân

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Bắc của Trung Trung Bộ, nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ.

Ở khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ngày 3/1/2026, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế phổ biến từ 16-19 độ. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Tại Hà Nội ngày 3/1/2026, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2-3; trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, riêng khu vực trung tâm 14-16 độ. Trưa và chiều cùng ngày, Hà Nội có lúc hửng nắng, trời ấm hơn với mức nhiệt cao nhất 18-20 độ. Dự báo, trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội duy trì đến ngày 5/1. Khoảng chiều tối 5-6/1, không khí lạnh tăng cường trở lại; Hà Nội không mưa, trời tiếp tục rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

cats-6504.jpg
Thời tiết lạnh kèm mưa phùn ở Mộc Châu, Sơn La.

Dự báo thời tiết ngày 3/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ; có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-21 độ, phía Nam 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TP HCM: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

#Miền Bắc rét sâu #thời tiết hôm nay #dự báo thời tiết

Bài liên quan

Ngày 31/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, trời rét

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, từ đêm 30-31/01 (từ đêm mùng 02 Tết đến mùng 03 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, trời rét; từ ngày 31/01 đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng...
Xem chi tiết

Dự báo thời tiết 10/6: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ có nơi mưa to

Dự báo thời tiết ngày 10/6, Bắc Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Nam Bộ mưa rào và giông vài nơi.

Hôm nay, vùng núi và ven biển Đông Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.
Xem chi tiết

Bắc Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng mưa kéo dài

Bắc Bộ tiếp diễn những ngày nắng, nhiệt độ từ 24-35 độ C; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.

Bac Bo nang nong, Tay Nguyen va Nam Bo kha nang mua keo dai

Bắc Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 28 đến đêm 29/5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa 60-110mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt (thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới