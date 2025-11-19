Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi mất tích khi băng qua cầu tràn Đakrông, xã La Lay.

Hạo Nhiên

Ngày 19/11, thông tin từ UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tài xế Nguyễn Văn Thành (SN 1977, trú tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) bị nước lũ cuốn trôi mất tích vào trưa 17/11.

Theo ghi nhận, hiện nước lũ đã rút xuống khỏi cầu tràn Đakrông, các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ chia thành các tổ cùng người dân địa phương triển khai các biện pháp tìm kiếm tài xế mất tích.

mo-rong-pham-vi-tim-kiem-tai-xe-o-to-dau-keo-bi-nuoc-cuon-troi-mat-tich-o-quang-tri-3-17635114533641293867424.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo bị nước cuốn trôi về phía hạ lưu cầu tràn Đakrông khoảng 50m và bị hư hỏng nặng.

Trước đó, tối 18/11, lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn đã tạm dừng công tác tìm kiếm do nước lớn và địa hình nguy hiểm. Đến sáng nay (19/11), lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với các xã phía hạ lưu, mở rộng phạm vi tìm kiếm tài xế đang mất tích, đồng thời lên phương án trục vớt chiếc xe gặp nạn.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 12h15 ngày 17/11, xe ô tô đầu kéo BKS 75H - 007.13 do Nguyễn Văn Thành điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 15D theo hướng từ cửa khẩu quốc tế La Lay về đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

mo-rong-pham-vi-tim-kiem-tai-xe-o-to-dau-keo-bi-nuoc-cuon-troi-mat-tich-o-quang-tri-4-17635114614911872584.jpg
Xe đầu kéo bị nước cuốn trôi, gây hư hỏng nặng.

Khi đến đoạn cầu tràn Đakrông quốc lộ 15D (thôn A Rong Trên, xã La Lay), chiếc xe ô tô đầu kéo bị nước chảy mạnh xô lật, cuốn trôi cách cầu 20m, còn tài xế bị lũ cuốn trôi mất tích.

Nhận được thông tin, Công an xã La Lay đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, tuy nhiên nước dâng cao chảy xiết, công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

>>> Xem thêm video hiện trường vụ xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi:

(Nguồn: MXH)
#Tài xế #xe đầu kéo #Quảng Trị #nước lũ #cuốn trôi

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ở Huế

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP Huế đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ở phường Kim Trà.

Ngày 18/11, thông tin từ UBND phường Kim Trà (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vừa tìm thấy thi thể ông Nguyễn V.T (SN 1975, trú ở tổ dân phố Triều Sơn Trung, phường Kim Trà) bị lũ cuốn mất tích.

Trước đó, vào 19h10 ngày 17/11, ông Nguyễn V.T chèo ghe cùng ông Nguyễn Văn Quý (SN 1977) và anh Phạm Xuân Trần (SN 1991, trú cùng địa phương) đến đoạn đường ngập nước ở tỉnh lộ 19. Khi đến gần cổng làng Triều Sơn Trung, phường Kim Trà, do nước lũ chảy xiết đã làm lật ghe.

Xem chi tiết

Xã hội

Sạt lở nghiêm trọng, Quảng Trị khẩn cấp di dời nhiều hộ dân

Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.

Ngày 17/11, thông tin từ UBND xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng đang khẩn cấp di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h cùng ngày, một phần ngôi nhà của bà N.T.T (khối 3A, xã Khe Sanh) bị sập do sạt lở phía chân móng. Rất may không có thiệt hại về người.

Xem chi tiết

Xã hội

Tự ý mở rào chắn để qua cầu tràn, xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi, tài xế mất tích

Mặc dù lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, nhưng tài xế xe đầu kéo vẫn bất chấp vượt qua ngầm tràn ngập nước dẫn đến người và phương tiện bị lũ cuốn trôi.

Ngày 17/11, thông tin từ UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vào khoảng 12h cùng ngày, một chiếc xe đầu kéo đã bị nước lũ cuốn trôi khi băng qua cầu tràn La Lay, còn tài xế hiện đang mất tích.

Theo đó, xe đầu kéo mang BKS: 75H-007.xx di chuyển hướng cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa. Khi đến cầu tràn A Rông Trên ở km1 quốc lộ 15D, tài xế đã tự ý mở rào chắn để cho xe qua cầu tràn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nguyễn Văn Đài bị khởi tố

Nguyễn Văn Đài bị khởi tố

Có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Đài làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.