Nỗ lực tìm kiếm tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi mất tích khi băng qua cầu tràn Đakrông, xã La Lay.

Ngày 19/11, thông tin từ UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tài xế Nguyễn Văn Thành (SN 1977, trú tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) bị nước lũ cuốn trôi mất tích vào trưa 17/11.

Theo ghi nhận, hiện nước lũ đã rút xuống khỏi cầu tràn Đakrông, các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ chia thành các tổ cùng người dân địa phương triển khai các biện pháp tìm kiếm tài xế mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo bị nước cuốn trôi về phía hạ lưu cầu tràn Đakrông khoảng 50m và bị hư hỏng nặng.

Trước đó, tối 18/11, lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn đã tạm dừng công tác tìm kiếm do nước lớn và địa hình nguy hiểm. Đến sáng nay (19/11), lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với các xã phía hạ lưu, mở rộng phạm vi tìm kiếm tài xế đang mất tích, đồng thời lên phương án trục vớt chiếc xe gặp nạn.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 12h15 ngày 17/11, xe ô tô đầu kéo BKS 75H - 007.13 do Nguyễn Văn Thành điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 15D theo hướng từ cửa khẩu quốc tế La Lay về đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Xe đầu kéo bị nước cuốn trôi, gây hư hỏng nặng.

Khi đến đoạn cầu tràn Đakrông quốc lộ 15D (thôn A Rong Trên, xã La Lay), chiếc xe ô tô đầu kéo bị nước chảy mạnh xô lật, cuốn trôi cách cầu 20m, còn tài xế bị lũ cuốn trôi mất tích.

Nhận được thông tin, Công an xã La Lay đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, tuy nhiên nước dâng cao chảy xiết, công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

>>> Xem thêm video hiện trường vụ xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi: