Sạt lở nghiêm trọng, Quảng Trị khẩn cấp di dời nhiều hộ dân

Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.

Ngày 17/11, thông tin từ UBND xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng đang khẩn cấp di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h cùng ngày, một phần ngôi nhà của bà N.T.T (khối 3A, xã Khe Sanh) bị sập do sạt lở phía chân móng. Rất may không có thiệt hại về người.

Vụ sạt lở khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, một dãy nhà cao tầng sát bên cũng bị sạt lở, ăn sâu vào phần móng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Khe Sanh đã có mặt hiện trường di dời người và tài sản của 11 hộ dân với 45 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đồng thời, cắt cử lực lượng trực chốt không cho người dân vào bên trong để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp xấu xảy ra.

Ngôi nhà cao tầng có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào.

Được biết, mưa lớn trong nhiều giờ qua đã gây ngập lụt, chia cắt, sạt lở tại 53 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hơn 190 hộ dân với 644 nhân khẩu tại các xã Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng bị ngập lụt; 5 điểm sạt lở tại các xã La Lay, Hướng Hiệp; 3 điểm trường phải nghỉ học tại các xã Nam Hải Lăng, Ba Lòng.

Theo dự báo, từ nay đến 19/11, mưa tiếp tục tăng, đặc biệt khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị có thể đạt 120-270mm, có nơi trên 400mm; nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ sạt lở nghiêm trọng ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Tri: