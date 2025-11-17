Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sạt lở nghiêm trọng, Quảng Trị khẩn cấp di dời nhiều hộ dân

Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.

Hạo Nhiên

Ngày 17/11, thông tin từ UBND xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng đang khẩn cấp di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h cùng ngày, một phần ngôi nhà của bà N.T.T (khối 3A, xã Khe Sanh) bị sập do sạt lở phía chân móng. Rất may không có thiệt hại về người.

583319448-10239649072750084-4605338136677741779-n.jpg
Vụ sạt lở khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, một dãy nhà cao tầng sát bên cũng bị sạt lở, ăn sâu vào phần móng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Khe Sanh đã có mặt hiện trường di dời người và tài sản của 11 hộ dân với 45 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đồng thời, cắt cử lực lượng trực chốt không cho người dân vào bên trong để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp xấu xảy ra.

2-1763369607239.jpg
Ngôi nhà cao tầng có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào.

Được biết, mưa lớn trong nhiều giờ qua đã gây ngập lụt, chia cắt, sạt lở tại 53 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hơn 190 hộ dân với 644 nhân khẩu tại các xã Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng bị ngập lụt; 5 điểm sạt lở tại các xã La Lay, Hướng Hiệp; 3 điểm trường phải nghỉ học tại các xã Nam Hải Lăng, Ba Lòng.

Theo dự báo, từ nay đến 19/11, mưa tiếp tục tăng, đặc biệt khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị có thể đạt 120-270mm, có nơi trên 400mm; nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ sạt lở nghiêm trọng ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Tri:

(Nguồn: MXH)
#Quảng Trị #sạt lửo #xã Khe Sanh #di dời #người dân #khẩn cấp

Bài liên quan

Xã hội

Tự ý mở rào chắn để qua cầu tràn, xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi, tài xế mất tích

Mặc dù lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, nhưng tài xế xe đầu kéo vẫn bất chấp vượt qua ngầm tràn ngập nước dẫn đến người và phương tiện bị lũ cuốn trôi.

Ngày 17/11, thông tin từ UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vào khoảng 12h cùng ngày, một chiếc xe đầu kéo đã bị nước lũ cuốn trôi khi băng qua cầu tràn La Lay, còn tài xế hiện đang mất tích.

Theo đó, xe đầu kéo mang BKS: 75H-007.xx di chuyển hướng cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa. Khi đến cầu tràn A Rông Trên ở km1 quốc lộ 15D, tài xế đã tự ý mở rào chắn để cho xe qua cầu tràn.

Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lớn khiến nhiều địa phương ở Quảng Trị bị ngập lụt, chia cắt cục bộ

Để ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở, tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm...

Theo đó, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to; tổng lượng mưa phổ biến từ 40-110mm, có nơi lớn hơn, như: Tà Rụt 258,2mm, hướng Sơn 203,8mm, Vĩnh Ô 145mm, Ba Lòng 136,8mm, Gia Vòng 121,2mm... khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, chia cắt cục bộ.

Cụ thể, xã Kim Ngân có 4 điểm ngập, tạm thời giao thông không đi lại được như: Đường từ UBND xã về đập Côn Cùng ngập sâu khoảng 1m; đường vào bản An Bai (ngầm An Bai) ngập sâu khoảng 1m; ngầm 25 quốc lộ 9B ngập khoảng 0,3-0,4m; ngầm 23 quốc lộ 9B ngập khoảng 0,3-0,4m.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới