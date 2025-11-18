Hà Nội

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ở Huế

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP Huế đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ở phường Kim Trà.

Hạo Nhiên

Ngày 18/11, thông tin từ UBND phường Kim Trà (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vừa tìm thấy thi thể ông Nguyễn V.T (SN 1975, trú ở tổ dân phố Triều Sơn Trung, phường Kim Trà) bị lũ cuốn mất tích.

Trước đó, vào 19h10 ngày 17/11, ông Nguyễn V.T chèo ghe cùng ông Nguyễn Văn Quý (SN 1977) và anh Phạm Xuân Trần (SN 1991, trú cùng địa phương) đến đoạn đường ngập nước ở tỉnh lộ 19. Khi đến gần cổng làng Triều Sơn Trung, phường Kim Trà, do nước lũ chảy xiết đã làm lật ghe.

kim-tra-1763450510785.jpg
Lực lượng chức năng phường Kim Trà (TP Huế) túc trực, chốt chặn tại các tuyến đường ngập lụt để đảm bảo an toàn.

Sau khi gặp nạn, ông Quý và anh Trần bơi được vào bờ, riêng ông Nguyễn V.T bị nước cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo, Công an phường Kim Trà cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 9h30 ngày 18/11, thi thể ông Nguyễn V.T mới được tìm thấy trước cổng làng Triều Sơn Trung, cách vị trí ghe lật khoảng 10m.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Xã hội

Tự ý mở rào chắn để qua cầu tràn, xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi, tài xế mất tích

Mặc dù lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, nhưng tài xế xe đầu kéo vẫn bất chấp vượt qua ngầm tràn ngập nước dẫn đến người và phương tiện bị lũ cuốn trôi.

Ngày 17/11, thông tin từ UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vào khoảng 12h cùng ngày, một chiếc xe đầu kéo đã bị nước lũ cuốn trôi khi băng qua cầu tràn La Lay, còn tài xế hiện đang mất tích.

Theo đó, xe đầu kéo mang BKS: 75H-007.xx di chuyển hướng cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa. Khi đến cầu tràn A Rông Trên ở km1 quốc lộ 15D, tài xế đã tự ý mở rào chắn để cho xe qua cầu tràn.

Xã hội

Lũ lên nhanh, TP Huế cho học sinh nghỉ học

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND TP Huế quyết định cho học sinh các trường trên địa bàn nghỉ học trong ngày 17/11 (thứ Hai) nhằm đảm bảo an toàn.

Sáng 17/11, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, đã thông báo cho học sinh các trường trên địa bàn nghỉ học trong ngày 17/11 (thứ Hai) nhằm đảm bảo an toàn khi mực nước các sông đang lên nhanh do mưa lớn kéo dài. Đối với những khu vực không bị ảnh hưởng bởi lũ, các cơ sở giáo dục vẫn tổ chức dạy và học bình thường.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn thành phố Huế, từ sáng sớm 17/11 đến sáng sớm 19/11, thời tiết ở Huế sẽ có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 150–300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200–400mm, có nơi vượt 500mm.

Xã hội

Tá hoả phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên hồ nước ở Huế

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ nước tại thôn Thổ Sơn, xã Chân Mây – Lăng Cô (TP Huế), người dân địa phương liền cấp báo cơ quan chức năng.

Ngày 15/11, thông tin từ UBND xã Chân Mây – Lăng Cô (TP Huế) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ nước trong tình trạng còn mặc áo mưa, đội nón bảo hiểm.

Trước đó, ngày 14/11, người dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ nước tại thôn Thổ Sơn (xã Chân Mây – Lăng Cô) nên trình báo cơ quan công an.

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

