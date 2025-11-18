Phát hiện thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ở Huế

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP Huế đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ở phường Kim Trà.

Ngày 18/11, thông tin từ UBND phường Kim Trà (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vừa tìm thấy thi thể ông Nguyễn V.T (SN 1975, trú ở tổ dân phố Triều Sơn Trung, phường Kim Trà) bị lũ cuốn mất tích.

Trước đó, vào 19h10 ngày 17/11, ông Nguyễn V.T chèo ghe cùng ông Nguyễn Văn Quý (SN 1977) và anh Phạm Xuân Trần (SN 1991, trú cùng địa phương) đến đoạn đường ngập nước ở tỉnh lộ 19. Khi đến gần cổng làng Triều Sơn Trung, phường Kim Trà, do nước lũ chảy xiết đã làm lật ghe.

Lực lượng chức năng phường Kim Trà (TP Huế) túc trực, chốt chặn tại các tuyến đường ngập lụt để đảm bảo an toàn.

Sau khi gặp nạn, ông Quý và anh Trần bơi được vào bờ, riêng ông Nguyễn V.T bị nước cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo, Công an phường Kim Trà cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 9h30 ngày 18/11, thi thể ông Nguyễn V.T mới được tìm thấy trước cổng làng Triều Sơn Trung, cách vị trí ghe lật khoảng 10m.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

