Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tự ý mở rào chắn để qua cầu tràn, xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi, tài xế mất tích

Mặc dù lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, nhưng tài xế xe đầu kéo vẫn bất chấp vượt qua ngầm tràn ngập nước dẫn đến người và phương tiện bị lũ cuốn trôi.

Hạo Nhiên

Ngày 17/11, thông tin từ UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vào khoảng 12h cùng ngày, một chiếc xe đầu kéo đã bị nước lũ cuốn trôi khi băng qua cầu tràn La Lay, còn tài xế hiện đang mất tích.

Theo đó, xe đầu kéo mang BKS: 75H-007.xx di chuyển hướng cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa. Khi đến cầu tràn A Rông Trên ở km1 quốc lộ 15D, tài xế đã tự ý mở rào chắn để cho xe qua cầu tràn.

Khi băng qua được nửa đường, xe đầu xe bị nuốn lũ cuốn trôi về phía vực, còn tài xế mất tích.

xe-troi-la-lay-2-1763362573839877813628.jpg
Xe đầu kéo bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: Quang Hà

Nhận được tin báo, các lực lượng gồm biên phòng, công an, chính quyền địa phương và người dân đã tổ chức tìm kiếm tài xế gặp nạn. Tuy nhiên, do nước suối dâng cao, chảy xiết gây khó khăn cho việc cứu hộ, cứu nạn.

Danh tính tài xế cũng như thông tin về phương tiện đang được cơ quan chức năng cập nhật, làm rõ.

Mưa lớn trong những giờ qua khiến hàng loạt ngầm tràn ở các xã miền núi phía Nam Quảng Trị bị ngập sâu trong nước, trong đó có ngầm tràn La Lay.

Theo thống kê mới nhất, tại tỉnh Quảng Trị có hàng chục điểm chia cắt, ngập lụt, gây ách tắc giao thông. Có hơn 217 hộ dân ở các xã Hướng Phùng, Ba Lòng được sơ tán, di dời để đảm bảo an toàn.

>>> Xem thêm video hiện trường vụ xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi.

(Nguồn: MXH)
#Xe đầu koé #tài xế #nước lũ #cuốn trôi #Quảng Trị #tìm kiếm

Bài liên quan

Xã hội

Mưa lớn khiến nhiều địa phương ở Quảng Trị bị ngập lụt, chia cắt cục bộ

Để ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở, tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm...

Theo đó, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to; tổng lượng mưa phổ biến từ 40-110mm, có nơi lớn hơn, như: Tà Rụt 258,2mm, hướng Sơn 203,8mm, Vĩnh Ô 145mm, Ba Lòng 136,8mm, Gia Vòng 121,2mm... khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, chia cắt cục bộ.

Cụ thể, xã Kim Ngân có 4 điểm ngập, tạm thời giao thông không đi lại được như: Đường từ UBND xã về đập Côn Cùng ngập sâu khoảng 1m; đường vào bản An Bai (ngầm An Bai) ngập sâu khoảng 1m; ngầm 25 quốc lộ 9B ngập khoảng 0,3-0,4m; ngầm 23 quốc lộ 9B ngập khoảng 0,3-0,4m.

Xem chi tiết

Xã hội

Sử dụng Flycam, chó nghiệp vụ tìm người mất tích do sạt lở núi ở Đà Nẵng

Vụ sạt lở núi tại xã biên giới Hùng Sơn, TP Đà Nẵng khiến 3 người dân mất tích và hơn 200m đường giao thông bị vùi lấp. 

Hiện trường sạt lở nằm ở khu vực đầu nguồn, nơi hàng ngàn mét khối đất đá bất ngờ đổ ập xuống, cuốn trôi 3 người dân và vùi lấp nhiều tài sản của người dân. Ba người mất tích được xác định là ông Zơ Râm Nhô, bà Bríu Thị Tép và cháu Hốih Zi Nút. Địa hình dốc, bùn đất nhão đặc khiến việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

“Bộ đội đến rất nhanh tại hiện trường. Chúng tôi rất mong bộ đội sớm tìm kiếm các nạn nhân. Và hiện nay bộ đội đã hỗ trợ một số hộ ở nơi nguy hiểm về nơi an toàn để sớm ổn định lại tinh thần”, anh Pơloong Bơ, người dân thôn H Jun, xã Hùng Sơn cho biết.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe 7 chỗ va chạm với xe tải trên cao tốc Bắc - Nam, tài xế tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa khiến tài xế xe ô tô 7 chỗ tử vong, 3 người khác bị thương.

Ngày 8/11, theo thông tin từ đơn vị quản lý tuyến cao tốc, vào khoảng 15h, xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 37K-289xx, di chuyển hướng Bắc – Nam, khi đến Km 377+150 (địa phận xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ đâm vào đuôi của một xe tải lưu thông cùng chiều.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới