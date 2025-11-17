Tự ý mở rào chắn để qua cầu tràn, xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi, tài xế mất tích

Mặc dù lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, nhưng tài xế xe đầu kéo vẫn bất chấp vượt qua ngầm tràn ngập nước dẫn đến người và phương tiện bị lũ cuốn trôi.

Ngày 17/11, thông tin từ UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vào khoảng 12h cùng ngày, một chiếc xe đầu kéo đã bị nước lũ cuốn trôi khi băng qua cầu tràn La Lay, còn tài xế hiện đang mất tích.

Theo đó, xe đầu kéo mang BKS: 75H-007.xx di chuyển hướng cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa. Khi đến cầu tràn A Rông Trên ở km1 quốc lộ 15D, tài xế đã tự ý mở rào chắn để cho xe qua cầu tràn.

Khi băng qua được nửa đường, xe đầu xe bị nuốn lũ cuốn trôi về phía vực, còn tài xế mất tích.

Xe đầu kéo bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: Quang Hà

Nhận được tin báo, các lực lượng gồm biên phòng, công an, chính quyền địa phương và người dân đã tổ chức tìm kiếm tài xế gặp nạn. Tuy nhiên, do nước suối dâng cao, chảy xiết gây khó khăn cho việc cứu hộ, cứu nạn.

Danh tính tài xế cũng như thông tin về phương tiện đang được cơ quan chức năng cập nhật, làm rõ.

Mưa lớn trong những giờ qua khiến hàng loạt ngầm tràn ở các xã miền núi phía Nam Quảng Trị bị ngập sâu trong nước, trong đó có ngầm tràn La Lay.

Theo thống kê mới nhất, tại tỉnh Quảng Trị có hàng chục điểm chia cắt, ngập lụt, gây ách tắc giao thông. Có hơn 217 hộ dân ở các xã Hướng Phùng, Ba Lòng được sơ tán, di dời để đảm bảo an toàn.

