Xã hội

Nỗ lực gia cố, bảo vệ bờ biển Hội An trước bão số 12

Lực lượng chức năng Đà Nẵng nỗ lực gia cố, bảo vệ bờ biển Hội An trước bão số 12.

Thanh Hà

Ngày 22/10, do ảnh hưởng của bão số 12, sóng mạnh đánh vào bờ làm sạt lở sâu vào khu vực bờ biển Thịnh Mỹ, phường Hội An Tây, ảnh hưởng đến một số nhà dân và cuốn trôi hàng cây dừa ven biển.

image-2014.jpg
Lực lượng chức năng huy động vật tư, phương tiện cơ giới đắp kè tạm, ngăn sóng tấn công, bảo vệ khu dân cư ven biển phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Tại hiện trường, khu vực sạt lở dài khoảng 100m, nước biển xâm thực sâu từ 7-10m, có nơi đến 25-30m, nguy cơ ảnh hưởng đến các công trình và nhà dân ven biển. Nhiều đoạn kè bị sóng đánh vỡ, đất nền bị xói lở mạnh, vật liệu và tường gạch bị cuốn trôi xuống biển.

image-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cùng các lực lượng gia cố tạm thời để kè chắn lại khu vực sạt lở.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá tình hình và huy động 75 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân các phường Hội An Đông, Hội An Tây và Đồn Biên phòng Cửa Đại triển khai khắc phục.

image-1.jpg
Nguy cơ sóng biển tiếp tục ngoạm sâu trước ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn.

Các lực lượng sử dụng vải địa kỹ thuật, cấu kiện Haro và máy đào để gia cố, lấp đặt tạm thời bảo vệ hạ tầng ven bờ, đồng thời túc trực theo dõi diễn biến, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho nhân dân và tài sản.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nỗ lực gia cố, bảo vệ bờ biển Hội An trước bão số 12 và mưa lớn:

(Nguồn: Tiền Phong)
#bờ biển Hội An #gia cố #bảo vệ #Đà Nẵng #bão số 12

Bài liên quan

Xã hội

Bão số 12 giảm cấp, thêm một áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông

Bão số 12 Fengshen đã giảm 1 cấp, hiện đạt cấp 9. Dự báo, ngày mai (23/10), bão di chuyển vào Đà Nẵng; đồng thời, một áp thấp nhiệt đới cũng vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 17h ngày 22/10, vị trí tâm bão trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách TP Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng10km/h.

bao-12.jpg
Khoảng ngày 23/10, bão số 12 di chuyển vào đất liền Đà Nẵng. Nguồn: NCHMF
Xem chi tiết

Xã hội

Phòng bão số 12, hàng nghìn học sinh ở TP Huế nghỉ học

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12, UBND TP Huế đã quyết định cho toàn bộ học sinh ở khu vực thấp trũng nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Ngày 22/10, do ảnh hưởng của triều cường và việc điều tiết nước từ các hồ thủy điện, thủy lợi, nhiều khu vực thấp trũng ở TP Huế, gồm: Đan Điền, Hóa Châu, Quảng Điền... đã bị ngập cục bộ. Hiện, chính quyền địa phương đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Cụ thể, tại xã Quảng Điền, có 1.291 học sinh thuộc các trường: mầm non Xuân Dương, Quảng Phước; tiểu học Quảng Phước 2, Quảng An 2 và THCS Nguyễn Hữu Dật tạm nghỉ học. Tại xã Hóa Châu, sáng nay có 10 trường (3 mầm non, 5 tiểu học, 2 THCS) cho 2.550 học sinh nghỉ học do nước dâng cao.

Xem chi tiết

Xã hội

Các sân bay miền Trung chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12

Ba sân bay miền Trung chịu tác động trực tiếp của bão số 12 gồm Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai, toàn ngành hàng không kích hoạt ứng phó khẩn.

Ngày 22/10, thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, dự báo ba cảng hàng không nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12 gồm Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai. Ngoài ra, các cảng hàng không Pleiku và Phù Cát được yêu cầu chủ động cập nhật thông tin, sẵn sàng phương án khi bão có diễn biến bất thường.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, ông Đào Xuân Hoạch cũng đã ký văn bản gửi các đơn vị trong ngành, yêu cầu triển khai công tác phòng chống bão, bảo đảm an toàn hoạt động bay và cơ sở hạ tầng tại các sân bay. Các đơn vị được chỉ đạo khẩn trương kiểm tra hệ thống thông tin, đài trạm, công trình hàng không, kịp thời phát hiện và xử lý hư hỏng nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Xem chi tiết

