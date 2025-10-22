Nỗ lực gia cố, bảo vệ bờ biển Hội An trước bão số 12

Ngày 22/10, do ảnh hưởng của bão số 12, sóng mạnh đánh vào bờ làm sạt lở sâu vào khu vực bờ biển Thịnh Mỹ, phường Hội An Tây, ảnh hưởng đến một số nhà dân và cuốn trôi hàng cây dừa ven biển.

Lực lượng chức năng huy động vật tư, phương tiện cơ giới đắp kè tạm, ngăn sóng tấn công, bảo vệ khu dân cư ven biển phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Tại hiện trường, khu vực sạt lở dài khoảng 100m, nước biển xâm thực sâu từ 7-10m, có nơi đến 25-30m, nguy cơ ảnh hưởng đến các công trình và nhà dân ven biển. Nhiều đoạn kè bị sóng đánh vỡ, đất nền bị xói lở mạnh, vật liệu và tường gạch bị cuốn trôi xuống biển.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cùng các lực lượng gia cố tạm thời để kè chắn lại khu vực sạt lở.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá tình hình và huy động 75 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân các phường Hội An Đông, Hội An Tây và Đồn Biên phòng Cửa Đại triển khai khắc phục.

Nguy cơ sóng biển tiếp tục ngoạm sâu trước ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn.

Các lực lượng sử dụng vải địa kỹ thuật, cấu kiện Haro và máy đào để gia cố, lấp đặt tạm thời bảo vệ hạ tầng ven bờ, đồng thời túc trực theo dõi diễn biến, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho nhân dân và tài sản.

