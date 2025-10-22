Hà Nội

Xã hội

Các sân bay miền Trung chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12

Ba sân bay miền Trung chịu tác động trực tiếp của bão số 12 gồm Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai, toàn ngành hàng không kích hoạt ứng phó khẩn.

Thanh Hà

Ngày 22/10, thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, dự báo ba cảng hàng không nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12 gồm Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai. Ngoài ra, các cảng hàng không Pleiku và Phù Cát được yêu cầu chủ động cập nhật thông tin, sẵn sàng phương án khi bão có diễn biến bất thường.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, ông Đào Xuân Hoạch cũng đã ký văn bản gửi các đơn vị trong ngành, yêu cầu triển khai công tác phòng chống bão, bảo đảm an toàn hoạt động bay và cơ sở hạ tầng tại các sân bay. Các đơn vị được chỉ đạo khẩn trương kiểm tra hệ thống thông tin, đài trạm, công trình hàng không, kịp thời phát hiện và xử lý hư hỏng nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

hhh.png

Cục Hàng không cũng yêu cầu triển khai các biện pháp chống ngập úng, khơi thông dòng chảy, bảo vệ thiết bị, phương tiện tại sân bay, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra và nhanh chóng ổn định hoạt động phục vụ hành khách sau bão. Đối với những sân bay đang thi công công trình như Chu Lai và Phù Cát, chủ đầu tư và nhà thầu phải dừng thi công khi bão đến gần, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án khắc phục sự cố nếu có.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được yêu cầu tăng cường giám sát, cung cấp thông tin khí tượng đầy đủ, liên tục cho các đơn vị khai thác, trong khi các hãng hàng không phải chủ động điều chỉnh kế hoạch hoặc lịch bay để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và phi hành đoàn.

Cảng vụ Hàng không miền Trung có trách nhiệm giám sát, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Cục Hàng không Việt Nam, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

