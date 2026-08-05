Liên danh Duy Phát - Minh Anh trúng thầu hơn 2,6 tỷ đồng tại xã Xuân Đường

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đường vừa phê duyệt KQLCNT gói thầu xây lắp đường tổ 1 ấp Xuân Đường khi chỉ có một nhà thầu dự, tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,9%.

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đường (TP Đồng Nai) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn. Kết quả đấu thầu ghi nhận mức giảm giá đạt gần 3%, góp phần tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại địa phương.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp giao thông hơn 2,7 tỷ đồng

Ngày 23/07/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đường - Phan Văn Đức đã ký Quyết định số 118/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng đường giao thông, an toàn giao thông, hệ thống thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông. Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tổ 1, ấp Xuân Đường (khu vực trước trường Mầm non Xuân Đường và trường TH Xuân Đường). Trước đó, dự án đã được Chủ tịch UBND xã Xuân Đường - Bùi Văn Thọ phê duyệt tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 19/06/2026.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-TTDVTH ngày 24/06/2026, giá gói thầu được xác định là 2.744.896.000 đồng. Giá dự toán gói thầu phê duyệt sau đó là 2.731.561.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH MTV Trần Duy Phát - Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thương mại Minh Anh với giá 2.650.668.957 đồng (giá làm tròn theo quyết định phê duyệt là 2.650.668.000 đồng). Loại hợp đồng được áp dụng là trọn gói, thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày. So với giá dự toán gói thầu, mức tiết kiệm đạt 80.892.043 đồng, tương đương khoảng 2,96%.

Tại biên bản mở thầu ngày 10/07/2026, gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng đường giao thông, an toàn giao thông, hệ thống thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông ghi nhận duy nhất Liên danh Công ty TNHH MTV Trần Duy Phát - Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thương mại Minh Anh dự thầu.

Quyết định số 118/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Tìm hiểu về năng lực hai doanh nghiệp trong liên danh trúng thầu ghi nhận đây là những nhà thầu có tần suất tham gia và trúng thầu cao trên địa bàn TP Đồng Nai.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH MTV Trần Duy Phát (mã số doanh nghiệp 3603761063), thành lập tháng 10/2020 và có trụ sở tại Phường Xuân Lập, TP Đồng Nai. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 16 gói thầu, trúng 13 gói và trượt 3 gói, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 6.105.390.620 đồng.

Thành viên liên danh thứ hai là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thương mại Minh Anh (mã số doanh nghiệp 3603725227), thành lập tháng 05/2020, trụ sở tại Phường Trảng Bom, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn với lịch sử tham gia 32 gói thầu, trúng 28 gói, trượt 3 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu trúng của Công ty Minh Anh đạt khoảng 113.484.474.456 đồng. Tại địa phương, doanh nghiệp từng trúng 9/9 gói thầu tại Ban Quản lý dự án Khu vực 03 và trúng 6/7 gói thầu tại Văn phòng HĐND và UBND Phường Trảng Bom.

Quy trình rà soát, làm rõ hồ sơ và góc nhìn pháp lý

Gói thầu số 01 (Xây lắp) được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Dù được công khai rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đến thời điểm đóng thầu ngày 10/07/2026, duy nhất Liên danh Công ty TNHH MTV Trần Duy Phát - Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thương mại Minh Anh nộp hồ sơ dự thầu.

Trong quá trình đánh giá E-HSDT, ngày 17/07/2026, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đường đã phát hành Văn bản số 67/TTDVTH yêu cầu nhà thầu làm rõ các nội dung liên quan đến thỏa thuận liên danh, điều kiện cấp doanh nghiệp, nghĩa vụ kê khai thuế, kết quả và nguồn lực tài chính, hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công. Sau khi nhận được giải trình và tài liệu bổ sung của nhà thầu trong các ngày 21/07/2026 và 22/07/2026, Tổ chuyên gia đánh giá nội dung làm rõ không làm thay đổi bản chất hồ sơ dự thầu, xác định liên danh đáp ứng đầy đủ tiêu chí kỹ thuật và tài chính.