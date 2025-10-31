Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hai đối tượng bắn ná cao su làm bị thương người đi đường ở Hà Nội khai gì?

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận trên đường đi chơi đã bắn ná cao su vào người đi đường dẫn đến thương tích cho cháu T.

Gia Đạt

Ngày 31/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Nội Bài vừa điều tra, làm rõ đối tượng bắn ná cao su làm bị thương người đi đường. Trước đó, vào ngày 23/10, Công an xã Nội Bài tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu T (SN 2010) về việc tối ngày 22/10/2025, tại tỉnh lộ 131, thuộc thôn Hiền Lương, cháu T đi chơi cùng bạn thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy ngược chiều dùng ná cao su bắn bi vào mắt gây thương tích.

capture.png
Hai đối tượng liên quan tới vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nội Bài đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, lãm rõ 02 đối tượng là T.A.Đ (SN 2008; trú tại xã Nội Bài, TP. Hà Nội) và T.D.K (SN 2010; trú tại xã Quang Minh, TP. Hà Nội). Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận trên đường đi chơi đã bắn ná cao su vào người đi đường dẫn đến thương tích cho cháu T.

Hiện, Công an xã Nội Bài đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe

Nguồn: ĐTHĐT.
#bắn ná cao su #Hà Nội #đối tượng gây thương tích #công an Hà Nội #điều tra tội phạm #người đi đường

Bài liên quan

Xã hội

Xác định được 2 thiếu niên bắn vỡ kính nhiều ô tô ở Hải Phòng

Tối ngày 13/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, đã xác định được hai đối tượng làm vỡ kính hai xe ô tô ở địa bàn phường Dương Kinh.

Tối ngày 11/10, anh ĐXT (SN 1989, trú tại xã Nghi Dương, Hải Phòng) điều khiển xe ô tô BKS 15H - 106.31 chở công nhân từ nhà máy Vinfast về đến đầu đường Tư Thủy thuộc tố 11, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng thì nghi bị bắn vỡ khoang kính số 3 bên trái xe ô tô.

54.jpg
Các đối tượng dùng súng ná cao su bắn bi vào xe ô tô
Xem chi tiết

Xã hội

Hải Phòng chuyển 1 tỷ đồng tài trợ bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào bão lụt

TP Hải Phòng đã đề nghị Tập đoàn T&T chuyển toàn bộ kinh phí tài trợ bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt, tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Ngày 13/10, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, do ảnh hưởng của cơn Bão số 11 gây ngập lụt tại nhiều tỉnh, thành khu vực miền Bắc, UBND thành phố Hải Phòng đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

66655.jpg
Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2025.
Xem chi tiết

Xã hội

Đình chỉ điều tra vụ án cha nữ sinh bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long

Cơ quan CSĐT đã đình chỉ điều tra vụ án hình sự liên quan đến vụ ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân) bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung.

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản gửi cơ quan báo chí thông tin về vụ cha nữ sinh nổ súng bắn tài xế xe tải.

Theo đó, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, liên quan đến tiến độ điều tra vụ án “giết người”, xảy ra vào ngày 28/5, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, ngày 30/9, cơ quan CSĐT đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự, do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới