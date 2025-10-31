Hai đối tượng bắn ná cao su làm bị thương người đi đường ở Hà Nội khai gì?

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận trên đường đi chơi đã bắn ná cao su vào người đi đường dẫn đến thương tích cho cháu T.

Ngày 31/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Nội Bài vừa điều tra, làm rõ đối tượng bắn ná cao su làm bị thương người đi đường. Trước đó, vào ngày 23/10, Công an xã Nội Bài tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu T (SN 2010) về việc tối ngày 22/10/2025, tại tỉnh lộ 131, thuộc thôn Hiền Lương, cháu T đi chơi cùng bạn thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy ngược chiều dùng ná cao su bắn bi vào mắt gây thương tích.

Hai đối tượng liên quan tới vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nội Bài đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, lãm rõ 02 đối tượng là T.A.Đ (SN 2008; trú tại xã Nội Bài, TP. Hà Nội) và T.D.K (SN 2010; trú tại xã Quang Minh, TP. Hà Nội). Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận trên đường đi chơi đã bắn ná cao su vào người đi đường dẫn đến thương tích cho cháu T.

Hiện, Công an xã Nội Bài đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe