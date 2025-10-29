Lý do khởi tố kẻ ăn trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng?

Lê Hoàng Lợi, kẻ vừa bị khởi tố hành vi "trộm cắp tài sản" liên quan vụ trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng từng có tiền án và hiện chưa được xóa án tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố bị can Lê Hoàng Lợi (SN 1991, ấp 3, xã Mỹ Thiện, Đồng Tháp) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lê Hoàng Lợi bị khởi tố liên quan hành vi trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng của người dân xã Mỹ Đức Tây vào sáng ngày 23/10 để bán lấy tiền tiêu xài. Đáng chú ý, Lê Hoàng Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện chưa được xóa án tích.

Bị can Lê Hoàng Lợi cùng tang vật 2 trái mít

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc khởi tố về hành vi trộm cắp trái cây là hi hữu bởi giá trị tài sản không lớn. Tuy nhiên, nếu đối tượng có hành vi trộm cắp nhiều lần, đã bị phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm hoặc giá trị tài sản đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định của pháp luật, trộm cắp tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính, đã bị kết án chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 173 bộ luật hình sự.

Bộ luật Hình sự cũng quy định, một số trường hợp mặc dù tài sản trộm cắp dưới 2.000.000 đồng, nhưng xét về yếu tố nhân thân hoặc đánh giá hậu quả của hành vi vẫn có thể xử lý hình sự để răn đe phòng ngừa người chung cho xã hội.

Bởi vậy, trong trường hợp trên việc trộm trái cây trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự, cơ quan điều tra xử lý hình sự là đúng, không oan.

Theo quy định tại điều 8 Bộ luật Hình sự, có những trường hợp mặc dù có dấu hiệu tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm không đáng kể sẽ không xử lý hình sự và được xử lý bằng các biện pháp khác.

Quá trình giải quyết vụ án này, trường hợp có căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt hoặc có các căn cứ để được hưởng khoan hồng, các cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét đến vấn đề trách nhiệm pháp lý, để khoan hồng cho bị can đảm bảo chính sách hình sự giai đoạn hiện nay.

Bộ luật Hình sự cũng quy định nhiều loại hình phạt khác nhau như cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù, thậm chí có thể phạt tù cho hưởng án treo đối với một số tội danh thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài ra, Bộ luật Hình sự cũng có quy định về miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt... Do đó, có những trường hợp mặc dù bị xử lý hình sự nhưng hình phạt có thể là cảnh cáo, có thể là phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khi cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án.

Việc xử lý hình sự phải tuân thủ các nguyên tắc, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể xem xét đến yếu tố nhân thân và yếu tố hành vi của người thực hiện hành vi nguy hiểm sao cho đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chính sách hình sự, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, hướng đến mục tiêu giáo dục và để phòng ngừa chung đối với xã hội.