Nhà thầu nào vừa được chỉ định gói giao thông hơn 1,4 tỷ tại xã Hòa Ninh?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/05/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Ninh đã ký Quyết định số 30/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 03 (Xây lắp). Đơn vị được chỉ định thực hiện gói thầu là Công ty TNHH Tổng hợp 85. Gói thầu này thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nội bộ trên địa bàn xã, vận hành theo mô hình tổ chức chính quyền hai cấp tinh gọn áp dụng thống nhất từ ngày 01/07/2025.

Chuỗi quyết định hành chính và quy trình lựa chọn nhà thầu

Hồ sơ pháp lý của dự án ghi nhận một lộ trình phê duyệt chặt chẽ, tuân thủ các bước của hình thức chỉ định thầu quy trình thông thường. Trước đó, vào ngày 03/02/2026, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh đã ký Quyết định số 115/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Đây là bước đệm pháp lý quan trọng để xác định quy mô kỹ thuật và định giá dự toán dòng vốn ngân sách.

Đến ngày 07/05/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Ninh ký Quyết định số 14/QĐ-VP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Phương thức được áp dụng cho Gói thầu số 03 là một giai đoạn một túi hồ sơ, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu quy trình thông thường với thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong vòng 12 tháng.

Dữ liệu tại Quyết định số 30/QĐ-VP cho thấy, giá dự toán của gói thầu được xác định ở mức 1.403.704.290 đồng. Kết quả thương thảo và phê duyệt cuối cùng ghi nhận giá trúng thầu của Công ty TNHH Tổng hợp 85 là 1.403.704.290 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách địa phương là 0 đồng.

Quyết định số 30/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 03 (Xây lắp). (Nguồn MSC)

Năng lực pháp nhân và bối cảnh vận hành hạ tầng địa phương

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tổng hợp 85, một pháp nhân có lịch sử hoạt động gắn liền với các công trình hạ tầng quy mô vừa và nhỏ tại địa phương. Doanh nghiệp có mã số thuế là 5801494575, trụ sở chính của doanh nghiệp được đăng ký tại số 134 Nguyễn Tri Phương, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Cho đến nay công ty đã tham gia 7 gói thầu, trong đó trúng 5 gói, 2 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 6.278.317.628 đồng

Việc triển khai gói thầu diễn ra trong bối cảnh địa phương đang tích cực thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, kết hợp với các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ như Công văn 5557/BTC. Mô hình chính quyền hai cấp tinh gọn giảm bớt các khâu trung gian, trao quyền chủ động trực tiếp cho Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị hồ sơ và tổ chức thi công.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu quy trình thông thường đối với các gói thầu xây lắp quy mô dưới hạn mức cho phép là một giải pháp linh hoạt được quy định rõ tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi. Phương thức này giúp các chủ đầu tư cấp cơ sở nhanh chóng đưa dòng vốn vào thực địa, tránh việc kéo dài thời gian do thủ tục hành chính, đồng thời nhà thầu phải cam kết chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng kỹ thuật tương xứng với mức giá dự toán đã duyệt.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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