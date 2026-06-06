Gói nâng cấp trường THCS Phước Minh tại Đa Kia về tay Nam Phú Lộc với giá 1,47 tỷ đồng

Gói thầu nâng cấp trường THCS Phước Minh tại xã Đa Kia trị giá hơn 1,47 tỷ đồng vừa áp dụng chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm đạt 2%, khoảng 30 triệu đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Đa Kia (thành phố Đồng Nai) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho công trình thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn. Việc triển khai các bước thủ tục hành chính được thực hiện dựa trên hệ thống văn bản phê duyệt của cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp xã.

Cụ thể, dự án nâng cấp, cải tạo sân, nhà vệ sinh và xây dựng hàng rào khu nhà đa năng trường THCS Phước Minh được phê duyệt theo Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 do Chủ tịch UBND xã Đa Kia ký duyệt. Dự án đầu tư công này có tổng mức vốn đầu tư đạt 1,7 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 từ ngân sách xã năm 2026. Trong cơ cấu phân bổ vốn, phần chi phí xây dựng sau thuế được xác định ở mức 1,502 tỷ đồng.

Trên cơ sở dự toán được duyệt, gói thầu xây dựng hạ tầng trường học nêu trên áp dụng hình thức chỉ định thầu. Tại Quyết định số 110/QĐ-TTDVTH ngày 27/5/2026 do phó giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Đa Kia ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Nam Phú Lộc là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu.

Giá trị chỉ định thầu cuối cùng được phê duyệt ở mức 1,472 tỷ đồng với hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian triển khai thi công trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng phát sinh hiệu lực pháp lý. Khi đối chiếu giữa chi phí xây dựng dự toán là 1,502 tỷ đồng và giá trúng thầu, số vốn tiết kiệm cho công quỹ nhà nước đạt khoảng 30.058.955 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2%.

Quyết định số 110/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (Nguồn MSC)

Hồ sơ trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Nam Phú Lộc có mã số thuế 3801218885. Doanh nghiệp có địa chỉ giao dịch đặt tại Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai. Ngành nghề kinh doanh chính tập trung vào xây dựng công trình dân dụng, đường bộ và hệ thống điện lưới.

Đặc trưng nổi bật trong lịch sử hoạt động của pháp nhân này là hiệu suất tham gia thầu đạt tỷ lệ tuyệt đối. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp ghi nhận đã tham gia và trúng 13/13 gói thầu trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) đạt khoảng 13,312 tỷ đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) quy trình triển khai lựa chọn nhà thầu cho các công trình công ích quy mô nhỏ cần tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện về năng lực hành vi và tính chịu trách nhiệm của đơn vị tư vấn xét thầu nhằm đảm bảo "hiệu quả kinh tế tối ưu". Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ các đơn vị quản lý ngân sách công cần chú trọng nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa chi phí đầu tư và tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu theo đúng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Việc kiểm soát chặt chẽ từ khâu lập dự toán thiết kế bản vẽ thi công sẽ giúp nâng cao chất lượng kỹ thuật cho các công trình dân dụng cấp 4, đồng thời đảm bảo dòng vốn đầu tư công phát huy hiệu quả cao nhất tại địa phương.

HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG ĐẦU TƯ CÔNG Quy trình chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được điều chỉnh chặt chẽ bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Theo các quy định hiện hành, hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong các hạn mức nhất định nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ triển khai hạ tầng cấp thiết tại cơ sở nhưng phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện năng lực của nhà thầu được chỉ định và không được phép chia nhỏ gói thầu trái quy định. Về mặt quản lý chi phí, Thông tư số 79/2025/TT-BTC và Công văn số 5557/BTC hướng dẫn cụ thể về quy trình thẩm định, xác định giá gói thầu dựa trên định mức kỹ thuật chuyên ngành. Chủ đầu tư có nghĩa vụ chứng minh tính sát thực của đơn giá dự toán, tránh tình trạng lập dự toán vượt quá khối lượng thực tế gây lãng phí công quỹ. Người đứng đầu cơ quan giao thầu chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ yêu cầu và kết quả thương thảo hợp đồng trọn gói. Đồng thời, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên sâu, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các bên mời thầu. Đối với các gói thầu ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp hoặc xuất hiện các đặc trưng nhà thầu trúng thầu liên tiếp với biên độ giảm giá hẹp tại 1 địa bàn hành chính, cơ quan kiểm soát tài chính công sẽ thực hiện hậu kiểm để đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, bảo đảm chất lượng kỹ thuật cao nhất cho công trình phục vụ dân sinh.

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