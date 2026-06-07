Gói thầu hơn 4 tỷ tại xã Phước Sơn: Ngân sách địa phương tiết kiệm bao nhiêu?

Hoạt động đầu tư công trong lĩnh vực giáo dục luôn đòi hỏi tính minh bạch, cạnh tranh cao để đảm bảo chất lượng công trình trường học tốt nhất cho thế hệ tương lai. Theo thông tin trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn, TP Đồng Nai vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho một dự án học đường quy mô trên địa bàn. Việc triển khai gói thầu diễn ra trong bối cảnh địa phương đang tích cực đồng bộ hạ tầng cơ sở theo mô hình quản lý hành chính hai cấp mới.

Cụ thể, dự án "Xây dựng 04 phòng học bộ môn, sân trường Trường TH Đăng Hà (điểm lẻ); Mua sắm thiết bị Trường TH Đăng Hà (điểm lẻ)" được phê duyệt đầu tư căn cứ theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 03/04/2026 do Chủ tịch UBND xã Phước Sơn ký duyệt. Gói thầu cốt lõi của dự án là Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị có giá dự toán 4.062.496.803 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách nhà nước, áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Phước là đơn vị đảm nhiệm vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 119/QĐ-VP ngày 27/05/2026 do Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn ký đã lựa chọn Liên danh Thiên Phú - Nội thất Bình Phước (gồm Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thiên Phú và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nội thất Bình Phước) là đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu là 4.017.608.806 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 44.887.997 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm tương đối khiêm tốn khoảng 1,1%. Hợp đồng được ký kết theo loại hình trọn gói với thời gian thực hiện kéo dài trong 150 ngày.

Hồ sơ mở thầu ngày 16/05/2026 ghi nhận có hai đơn vị nộp hồ sơ tham gia cạnh tranh. Qua quá trình đánh giá, Liên danh Thiên Phú - Nội thất Bình Phước đã xuất sắc vượt qua các bước thẩm định để được xướng tên trúng thầu.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 119/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Dữ liệu lịch sử năng lực của các thành viên liên danh trúng thầu

Đi sâu phân tích dữ liệu lịch sử hoạt động của các thành viên trong liên danh trúng thầu, thông tin mang lại nhiều góc nhìn chuyên sâu về năng lực thực tế của nhóm doanh nghiệp này tại khu vực phía Nam. Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thiên Phú (Mã số thuế: 3801097542), có trụ sở tại Tổ 3, Khu Phố Suối Đá, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai, đơn vị này đã từng tham gia tổng cộng 58 gói thầu, trong đó ghi nhận trúng 31 gói, trượt 24 gói và 3 gói hiện chưa công bố kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 286.247.613.240 đồng. Địa bàn hoạt động trọng điểm của đơn vị tập trung phần lớn tại tỉnh Đồng Nai với 50 gói thầu từng tham gia.

Thành viên còn lại của liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nội thất Bình Phước (Mã số thuế: 3801294075), địa chỉ tại số 283 QL 14, Khu Phố Tân Thiện, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này cũng thể hiện năng lực thi công ổn định khi tham gia 23 gói thầu và trúng tới 19 gói, chỉ trượt 4 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 21.801.944.671 đồng.

Góc nhìn chuyên gia pháp lý về trách nhiệm giải trình

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, các gói thầu chào hàng cạnh tranh có giá trị trên 4.000.000.000 đồng mà tỷ lệ giảm giá chi ngân sách chỉ đạt xấp xỉ 1,11% phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chưa đạt như kỳ vọng. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong đấu thầu qua mạng đã nhấn mạnh việc chấn chỉnh các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình toàn diện nếu có dấu hiệu phân chia thị phần giữa các nhóm nhà thầu quen mặt.

Theo chuyên gia Đào Giang, chủ đầu tư là Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn cùng đơn vị tư vấn cần tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư 79/2025/TT-BTC trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng trọn gói. Việc giảm giá sát nút dự toán đặt ra yêu cầu rất cao về công tác nghiệm thu chất lượng công trình học đường để đảm bảo số vốn hơn bốn tỷ đồng được chuyển hóa thành những phòng học kiên cố, an toàn cho học sinh Trường Tiểu học Đăng Hà.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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