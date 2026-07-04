Nhà thầu An Phúc Đồng Tháp trúng gói xây lắp hơn 2 tỷ đồng tại Mỹ Trà

Gói thầu nâng cấp đường đê bao Ô6 tại Đồng Tháp chỉ có một nhà thầu dự thầu. Sau thư giảm giá, giá trúng thầu còn hơn 2,09 tỷ đồng, giảm 10,13%.

Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Trà (tỉnh Đồng Tháp) Lê Tấn Qui đã ký Quyết định số 412/QĐ-TTCUDVC ngày 30/6/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Nâng cấp, cải tạo đường đê bao Ô6 (cầu Mương Khai - Nhà bà Út Chẳm).

Nguồn MSC

Đây là gói thầu xây lắp thuộc dự án cùng tên, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (vốn phân cấp), nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông kết hợp thủy lợi phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân trên địa bàn.

Theo Quyết định số 403/QĐ-TTCUDVC ngày 12/6/2026, giá gói thầu được phê duyệt là 2.333.101.000 đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 60 ngày.

Biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (IB2600282357-00) cho thấy chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Phúc Đồng Tháp (mã số doanh nghiệp 1401366331), có trụ sở tại số 2 Lê Văn Mỹ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

Giá dự thầu ban đầu vượt dự toán

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đặng Nguyễn lập, giá dự thầu ban đầu của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Phúc Đồng Tháp là 2.388.738.137 đồng, cao hơn giá gói thầu khoảng 55,64 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong hồ sơ dự thầu, doanh nghiệp có kèm thư giảm giá với mức giảm 12,22%. Sau khi thực hiện các bước sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và áp dụng thư giảm giá theo quy định, giá dự thầu được xác định còn 2.096.834.336 đồng.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Trà phê duyệt giá trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Phúc Đồng Tháp là 2.096.834.000 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt, ngân sách tiết kiệm khoảng 236,27 triệu đồng, tương đương 10,13%.

Cũng theo báo cáo đánh giá, hồ sơ của nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật và tài chính. Do chỉ có một nhà thầu tham dự và đáp ứng yêu cầu nên không phát sinh việc xếp hạng giữa các nhà thầu.

Doanh nghiệp từng tham gia hơn 100 gói thầu

Theo dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Phúc Đồng Tháp do ông Bùi Vĩnh Phú làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Doanh nghiệp đã tham gia 113 gói thầu, trong đó trúng 25 gói, trượt 84 gói, 3 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy.

Hoạt động của doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại Đồng Tháp khi 111/113 gói thầu được thực hiện trên địa bàn tỉnh. Nhà thầu từng tham gia đấu thầu với 23 bên mời thầu và 22 chủ đầu tư.

Theo thống kê, doanh nghiệp đã trúng 3/3 gói thầu do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh (cũ) làm chủ đầu tư; 3/3 gói tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh (cũ) và 3/3 gói tại UBND xã Phú Thành A.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự đã được quy định trong Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo luật sư, khi phát sinh tình huống này, bên mời thầu có thể xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu để thu hút thêm nhà thầu hoặc tiến hành mở thầu, đánh giá hồ sơ theo quy định nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật.

Đối với gói thầu tại phường Mỹ Trà, việc nhà thầu có giá dự thầu ban đầu cao hơn giá gói thầu nhưng sau đó áp dụng thư giảm giá hợp lệ để đưa giá dự thầu xuống thấp hơn giá dự toán là cơ chế được pháp luật cho phép.

"Tình huống này vừa góp phần bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách, vừa đáp ứng yêu cầu triển khai dự án đúng tiến độ. Tuy nhiên, để tăng cường tính minh bạch và khả năng cạnh tranh, cơ quan có thẩm quyền cần rà soát quá trình lập hồ sơ mời thầu, bảo đảm các tiêu chí kỹ thuật được xây dựng phù hợp quy định, không làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu đủ năng lực", Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định.