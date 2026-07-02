Đồng Tháp: Chỉ định thầu rút gọn công trình gần 2 tỷ đồng tại phường Sơn Qui

Nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Văn phòng HĐND và UBND phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Đường nhánh kênh Miễu Trắng, khu phố Sơn Qui A.

Theo Quyết định số 394/QĐ-VP ngày 15/6/2026 do bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND phường Sơn Qui ký ban hành, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thương mại Xây dựng Chí Lập được lựa chọn thực hiện gói thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Thương thảo giảm gần 100 triệu đồng

Theo hồ sơ được phê duyệt, giá gói thầu ban đầu là 1.997.673.417 đồng. Sau quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng, giá trúng thầu được xác định là 1.897.789.746 đồng, thấp hơn giá gói thầu 99.883.671 đồng, tương ứng mức tiết kiệm khoảng 5%.

Hợp đồng được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 120 ngày, từ ngày 15/6 đến ngày 12/10/2026. Nguồn vốn đầu tư được bố trí từ nguồn vốn phân cấp từ tiền sử dụng đất của địa phương.

Theo quyết định phê duyệt, việc giảm giá được thực hiện trên cơ sở Công văn số 170/STC-ĐT,TD&GSĐT ngày 10/1/2026 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2026. Mức giảm 5% được xác lập thông qua quá trình thương thảo trong chỉ định thầu rút gọn, góp phần tiết kiệm một phần chi ngân sách.

Trước đó, ngày 12/6/2026, Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND phường Sơn Qui đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án, trong đó xác định hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn theo quy định hiện hành.

Nhà thầu từng tham gia 33 gói thầu

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thương mại Xây dựng Chí Lập (mã số doanh nghiệp 1201469139) do ông Trần Chí Lập làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, có trụ sở tại khu phố Hưng Thạnh, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 33 gói thầu, trong đó trúng 24 gói, trượt 8 gói và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 36,61 tỷ đồng, bao gồm cả các gói thầu tham gia theo hình thức liên danh; riêng giá trị trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập đạt khoảng 31,35 tỷ đồng.

Phần lớn hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo dữ liệu thống kê, có 31/33 gói thầu mà doanh nghiệp tham gia được triển khai tại địa phương này. Các gói thầu chủ yếu thuộc lĩnh vực xây lắp công trình giao thông, thủy lợi, sửa chữa công trình công và được tổ chức theo nhiều hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhau, trong đó có chỉ định thầu rút gọn và chào hàng cạnh tranh.

Cần bảo đảm trách nhiệm giải trình

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, chỉ định thầu rút gọn là một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu được pháp luật quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các trường hợp đáp ứng điều kiện áp dụng.

Theo chuyên gia, đối với các công trình quy mô nhỏ do chính quyền cấp xã, phường làm chủ đầu tư, việc áp dụng đúng quy định về chỉ định thầu rút gọn có thể góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, ông Vũ cũng lưu ý rằng việc rút gọn quy trình lựa chọn nhà thầu không đồng nghĩa với việc giảm yêu cầu về quản lý chất lượng hay trách nhiệm giải trình. Chủ đầu tư vẫn phải đánh giá đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng thực hiện hợp đồng của nhà thầu trước khi ban hành quyết định chỉ định thầu.

Theo ông Nguyễn Quốc Vũ, Luật Đấu thầu năm 2023 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đều đặt ra yêu cầu bảo đảm hiệu quả kinh tế, tính minh bạch và trách nhiệm của chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu.

Đối với gói thầu tại phường Sơn Qui, việc thương thảo giảm giá khoảng 5% theo định hướng điều hành ngân sách của địa phương là một yếu tố tích cực trong quản lý chi đầu tư công. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng của dự án sẽ còn phụ thuộc vào quá trình tổ chức thi công, giám sát chất lượng, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

Chuyên gia cũng cho rằng việc công khai thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quá trình thực hiện hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định hiện hành có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tính minh bạch, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, tổ chức và người dân thực hiện giám sát, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công.