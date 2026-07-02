Đồng Tháp: Chỉ định thầu rút gọn công trình gần 2 tỷ đồng tại phường Sơn Qui

Nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Văn phòng HĐND và UBND phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Đường nhánh kênh Miễu Trắng, khu phố Sơn Qui A.
Theo Quyết định số 394/QĐ-VP ngày 15/6/2026 do bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND phường Sơn Qui ký ban hành, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thương mại Xây dựng Chí Lập được lựa chọn thực hiện gói thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.
Thương thảo giảm gần 100 triệu đồng
Theo hồ sơ được phê duyệt, giá gói thầu ban đầu là 1.997.673.417 đồng. Sau quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng, giá trúng thầu được xác định là 1.897.789.746 đồng, thấp hơn giá gói thầu 99.883.671 đồng, tương ứng mức tiết kiệm khoảng 5%.
Hợp đồng được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 120 ngày, từ ngày 15/6 đến ngày 12/10/2026. Nguồn vốn đầu tư được bố trí từ nguồn vốn phân cấp từ tiền sử dụng đất của địa phương.
Theo quyết định phê duyệt, việc giảm giá được thực hiện trên cơ sở Công văn số 170/STC-ĐT,TD&GSĐT ngày 10/1/2026 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2026. Mức giảm 5% được xác lập thông qua quá trình thương thảo trong chỉ định thầu rút gọn, góp phần tiết kiệm một phần chi ngân sách.
Trước đó, ngày 12/6/2026, Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND phường Sơn Qui đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án, trong đó xác định hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn theo quy định hiện hành.
Nhà thầu từng tham gia 33 gói thầu
Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thương mại Xây dựng Chí Lập (mã số doanh nghiệp 1201469139) do ông Trần Chí Lập làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, có trụ sở tại khu phố Hưng Thạnh, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp.
Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 33 gói thầu, trong đó trúng 24 gói, trượt 8 gói và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 36,61 tỷ đồng, bao gồm cả các gói thầu tham gia theo hình thức liên danh; riêng giá trị trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập đạt khoảng 31,35 tỷ đồng.
Phần lớn hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo dữ liệu thống kê, có 31/33 gói thầu mà doanh nghiệp tham gia được triển khai tại địa phương này. Các gói thầu chủ yếu thuộc lĩnh vực xây lắp công trình giao thông, thủy lợi, sửa chữa công trình công và được tổ chức theo nhiều hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhau, trong đó có chỉ định thầu rút gọn và chào hàng cạnh tranh.
Cần bảo đảm trách nhiệm giải trình
Trao đổi dưới góc độ pháp lý, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, chỉ định thầu rút gọn là một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu được pháp luật quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các trường hợp đáp ứng điều kiện áp dụng.
Theo chuyên gia, đối với các công trình quy mô nhỏ do chính quyền cấp xã, phường làm chủ đầu tư, việc áp dụng đúng quy định về chỉ định thầu rút gọn có thể góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.
Tuy nhiên, ông Vũ cũng lưu ý rằng việc rút gọn quy trình lựa chọn nhà thầu không đồng nghĩa với việc giảm yêu cầu về quản lý chất lượng hay trách nhiệm giải trình. Chủ đầu tư vẫn phải đánh giá đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng thực hiện hợp đồng của nhà thầu trước khi ban hành quyết định chỉ định thầu.
Theo ông Nguyễn Quốc Vũ, Luật Đấu thầu năm 2023 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đều đặt ra yêu cầu bảo đảm hiệu quả kinh tế, tính minh bạch và trách nhiệm của chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu.
Đối với gói thầu tại phường Sơn Qui, việc thương thảo giảm giá khoảng 5% theo định hướng điều hành ngân sách của địa phương là một yếu tố tích cực trong quản lý chi đầu tư công. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng của dự án sẽ còn phụ thuộc vào quá trình tổ chức thi công, giám sát chất lượng, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.
Chuyên gia cũng cho rằng việc công khai thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quá trình thực hiện hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định hiện hành có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tính minh bạch, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, tổ chức và người dân thực hiện giám sát, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt