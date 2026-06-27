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Bạn đọc - Phản biện

An Giang: Lộ diện nhà thầu xây trường Quốc Thái hơn 16 tỷ đồng

Gói thầu số 20 do Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư ghi nhận nhiều nhà thầu bỏ giá thấp bị loại ở bước kỹ thuật và tính hợp lệ hồ sơ.

Hữu Thông

Công tác giải ngân vốn đầu tư công và xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục tại tỉnh An Giang đang được triển khai theo các tiêu chuẩn kiểm soát hồ sơ theo quy định. Quy trình sàng lọc này nhằm bảo đảm các công trình đáp ứng các yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và chất lượng theo hồ sơ mời thầu. Diễn biến xét thầu tại Gói thầu số 20: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã Quốc Thái là một ví dụ cụ thể. Đây là gói thầu thuộc dự án Đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 - 2025 huyện An Phú.

Gói thầu số 20 do Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, sở hữu mức giá dự toán phê duyệt là 16.018.674.000 đồng. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian triển khai trong vòng 360 ngày. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được ban hành theo Quyết định số 530/QĐ-BQLDA do Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang Phạm Ngọc Vũ ký.

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu xây lắp này có 9 nhà thầu và liên danh nộp hồ sơ tham gia. Diễn biến mở thầu cho thấy nhiều doanh nghiệp đưa ra biên độ giảm giá tại đơn dự thầu. Mặc dù vậy, kết quả từ báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn xét thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng TBT cho thấy, những hồ sơ có mức giá đề xuất thấp nhất không đáp ứng được các tiêu chuẩn về giải pháp kỹ thuật thi công hoặc tư cách hợp lệ pháp lý.

Cụ thể, Công ty TNHH Minh Phát An Giang là đơn vị đưa ra tỷ lệ giảm giá 16,1%, tương đương mức giá dự thầu sau giảm giá là 13.440.450.872 đồng. Tuy nhiên, tại bước đánh giá kỹ thuật, tổ chuyên gia xét thầu gồm ông Mai Hoàng Tấn và bà Châu Thị Mỹ Linh kết luận hồ sơ của doanh nghiệp này không đạt. Lý do được chỉ rõ trong báo cáo là do nhà thầu chưa thuyết minh nội dung "Công tác định vị công trình, các mốc thi công, trắc đạc thi công" trong file đính kèm. Ngày 02/06/2026, chủ đầu tư đã ban hành Công văn số 2490/BQLDA-QLT yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT. Do đến hết thời hạn quy định chủ đầu tư không nhận được nội dung phản hồi từ phía doanh nghiệp, hồ sơ bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu.

Trường hợp tiếp theo bị loại ở bước kỹ thuật là Công ty TNHH Thành Sơn. Nhà thầu này nộp hồ sơ dự thầu với mức giá sau giảm giá là 14.310.717.426 đồng. Tại phần thuyết minh biện pháp tổ chức thi công hạng mục Bể nước ngầm thuộc Trường Tiểu học A Quốc Thái điểm chính (ấp Đồng Kỵ) và Trường Tiểu học B Quốc Thái điểm chính (ấp Quốc Hưng), doanh nghiệp đưa ra giải pháp "Bước 3: Hàn nối cọc". Tổ chuyên gia xác định giải pháp này không phù hợp với bản vẽ thiết kế kỹ thuật được duyệt, do bản vẽ quy định cọc bê tông cốt thép dự ứng lực sử dụng cho hạng mục này chỉ gồm một đoạn cố định, không có công tác nối cọc. Việc đưa giải pháp không phù hợp bản vẽ và việc không phản hồi Công văn làm rõ số 2601/BQLDA-QLT của chủ đầu tư dẫn đến hồ sơ không đạt yêu cầu.

Về tư cách hợp lệ, Liên danh gói thầu số 20 Quốc Thái (gồm Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Phúc Thảo và Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Phương Quyên) tham gia dự thầu với mức giá sau giảm giá là 14.224.582.979 đồng. Tổ chuyên gia kết luận hồ sơ này không đạt ngay từ bước kiểm tra tính hợp lệ. Nguyên nhân do tỷ lệ phân chia khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh không phù hợp với bảng tổng hợp giá dự thầu thể hiện tại Mẫu số 11A. Liên danh này cũng không phản hồi văn bản làm rõ của chủ đầu tư.

Sau quy trình chấm thầu đối với các hồ sơ tham gia, Công ty TNHH Một Thành Viên Vật liệu xây dựng Đại Phong là đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực kinh nghiệm, tính hợp lệ pháp lý và giải pháp kỹ thuật. Tại bước đánh giá tài chính, doanh nghiệp được xếp hạng thứ nhất. Ngày 23/06/2026, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang Phạm Ngọc Vũ đã ký ban hành Quyết định số 690/QĐ-BQLDA, chính thức phê duyệt Công ty TNHH Một Thành Viên Vật liệu xây dựng Đại Phong trúng thầu Gói thầu số 20 với mức giá trúng thầu là 14.399.806.000 đồng.

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Nguồn MSC

Công ty TNHH Một Thành Viên Vật liệu xây dựng Đại Phong (Mã số thuế: 1601977761) có trụ sở đặt tại ấp Quốc Hưng, xã Nhơn Hội, An Giang, do bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết làm Giám đốc. Doanh nghiệp này từng tham gia tổng cộng 27 gói thầu công, trong đó ghi nhận trúng 18 gói và trượt 9 gói. Phần lớn các gói thầu trúng của đơn vị tập trung tại tỉnh An Giang, ghi nhận các hoạt động đấu thầu cùng Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang và Ban Quản lý dự án khu vực III.

Dưới góc độ chuyên môn, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định, việc đánh giá hồ sơ dựa trên các tiêu chí kỹ thuật và tính hợp lệ pháp lý là quy trình tuân thủ các nguyên tắc quy định trong hồ sơ mời thầu và Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Quy trình này bảo đảm tính công bằng, minh bạch cho các bên tham gia, đồng thời giúp lựa chọn được nhà thầu đáp ứng đầy đủ các giải pháp thi công theo thiết kế của công trình.

TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định nhà thầu là tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau để được coi là có tư cách hợp lệ: Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp; Hạch toán tài chính độc lập; Không đang trong quá trình giải thể; Không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả. Đặc biệt, nhà thầu phải đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sự thay đổi quan trọng trong giai đoạn 2025-2026 là việc liên thông dữ liệu giữa Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nhà thầu không còn phải nộp bản sao giấy phép kinh doanh giấy mà mọi thông tin về vốn điều lệ, người đại diện pháp luật, địa chỉ trụ sở (cập nhật theo đơn vị hành chính mới tại 34 tỉnh/thành) đều được trích xuất trực tiếp.

Nhà thầu cũng phải đảm bảo không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền hoặc cơ quan chức năng. Đối với đấu thầu qua mạng (e-GP), nhà thầu phải có chứng thư số hợp lệ để thực hiện ký số trên hồ sơ dự thầu. Nếu thiếu bất kỳ điều kiện nào về tư cách hợp lệ tại Điều 5, hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại ở bước đánh giá đầu tiên mà không xét đến các yếu tố kỹ thuật hay giá cả.

#Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang #Vật liệu xây dựng Đại Phong #Gói thầu số 20 #Thi công xây lắp #Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 #đấu thầu An Giang

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