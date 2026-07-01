An Giang: Gói thầu sửa chữa ĐT.967 hơn 18,2 tỷ chỉ có 1 nhà thầu dự thầu

Mới đây, Sở Xây dựng An Giang đã hoàn thành mở Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa từng đoạn mặt đường, thoát nước tuyến ĐT.967 (đoạn Km0-Km10 - Km10-Km18). Gói thầu này có mã số TBMT: IB2600279570, với giá dự toán được xác định là 18.223.252.020 đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Sở Xây dựng An Giang đã ban hành Quyết định số 479/QĐ-SXD phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 506/QĐ-SXD phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cho công trình Sửa chữa từng đoạn mặt đường, thoát nước tuyến ĐT.967 (đoạn Km0-Km10 - Km10-Km18).

Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn chi bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương dành cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ. Hình thức lựa chọn nhà thầu được công bố là đấu thầu rộng rãi qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu ngày 25/06/2026, biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Ngân Hiệp Phát dự thầu.

Nguồn MSC

Theo dữ liệu từ hệ thống, Công ty TNHH Ngân Hiệp Phát tham gia dự thầu với giá công bố là 17.813.623.510,7397 đồng. Qua tính toán đối chiếu, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt khoảng 2,25%.

Đi sâu vào tìm hiểu lịch sử dữ liệu của các đơn vị tham gia, mối quan hệ giữa Công ty TNHH Ngân Hiệp Phát và đơn vị lập hồ sơ mời thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Cao Huỳnh Phát bộc lộ nhiều điểm đáng chú ý.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Ngân Hiệp Phát từng tham gia tổng cộng 10 gói thầu do chính Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Cao Huỳnh Phát chịu trách nhiệm làm chủ đầu tư hoặc bên mời thầu. Kết quả ghi nhận doanh nghiệp này đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%, mang về tổng giá trị trúng thầu hơn 40 tỷ đồng với các mức giá sát nút giá dự toán. Không dừng lại ở đó, tại các gói thầu do Sở Xây dựng An Giang làm chủ đầu tư trước đây, Công ty TNHH Ngân Hiệp Phát cũng là cái tên quen thuộc với tỷ lệ trúng thầu trung bình đạt tới 98,56% so với giá gói thầu.

Bình luận dưới góc độ pháp lý và tính minh bạch, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mối quan hệ giữa đơn vị tư vấn lập hồ sơ và nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu là một chỉ dấu cần được cơ quan quản lý lưu tâm. Cần phải rà soát kỹ lưỡng xem các tiêu chí kỹ thuật, năng lực tài chính và kinh nghiệm đối tác quy định trong E-HSMT có biểu hiện 'đo ni đóng giày' hoặc cài cắm các điều kiện hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không. Điều này có ý nghĩa quyết định trong việc bảo đảm tinh thần cạnh tranh lành mạnh quy định tại Luật Đấu thầu".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rất rõ về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia. Việc xuất hiện kịch bản độc diễn đòi hỏi hội đồng xét thầu phải làm việc nghiêm túc, khách quan nhằm làm rõ năng lực thực tế của ứng viên, tránh hiện tượng thất thoát ngân sách.

Hiện, gói thầu IB2600279570 vẫn đang trong quá trình đánh giá, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.