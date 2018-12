Điểm danh 13 dự án "rùa bò" bị thu hồi ở Nghệ An

(Kiến Thức) - Trong năm 2018, UBND tình Nghệ An đã ra quyết định thu hồi 13 dự án chậm tiến độ. Đáng chú ý, nhiều dự án đều rơi vào tình trạng liên tục được gia hạn nhưng vẫn không đảm bảo tiến độ đã cam kết.

Theo nguồn tin trên Nhadautu.vn, trong năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thanh, kiểm tra đối với 96 dự án trên địa bàn. Đáng chú ý là trong tổng số 96 dự án bị thanh, kiểm tra thì tại các Khu kinh tế, KCN chiếm tới 17 dự án nằm trong “tầm ngắm” liên quan đến chậm tiến độ theo cam kết ban đầu.

Theo đó, đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định thu hồi 13 dự án chậm tiến độ.

Một trong những quyết định thu hồi dự án. Ảnh: Baonghean.

Đáng lưu ý, các dự án bị thu hồi đều rơi vào tình trạng liên tục được gia hạn nhưng vẫn không đảm bảo tiến độ đã cam kết. Điều này đã khiến cho hàng trăm nghìn ha đất sau khi thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng nhằm bàn giao cho nhà đầu tư rơi vào cảnh bỏ hoang, lãng phí gây bức xúc kéo dài trong dư luận.

Có thể điểm qua một số dự án bị chấm dứt, thu hồi trong năm 2018 như: Nhà máy sản xuất than nhiên liệu của Công ty TNHH Lưu Hồng xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu; Dự án Nhà máy Thủy điện Xốp Cốc của Công ty TNHH Phú Nguyên Hải, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương; Nhà máy sản xuất đá nhân tạo, chế biến đá tự nhiên Livestone Quỳ Hợp của Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp; Dự án của Cty Trung Thiên tại phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò; Dự án Trụ sở văn phòng làm việc tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, do Công ty CP Hùng Hưng làm chủ đầu tư, Dự án sản xuất, xuất nhập khẩu và tiêu thụ máy vi tính, thiết bị viễn thông, thiết bị điện tại phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò do Công ty CP Khoa học kỹ thuật điện tử, thiết bị viễn thông Trung Thiên làm chủ đầu tư....

Một số dự án ở Nghệ An qua nhiều năm vẫn chưa triển khai theo tiến độ cam kết. Ảnh: Enternews

Theo thông tin trên Báo Nghệ An, Dự án Trụ sở văn phòng làm việc tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, do Công ty CP Hùng Hưng làm chủ đầu tư bị chấm dứt hoạt động với lý do dự án đã được UBND tỉnh cho phép khảo sát lập quy hoạch từ năm 2006, phê duyệt mặt bằng quy hoạch từ năm 2007, nhưng đến nay đã gần 11 năm nhưng không triển khai thực hiện.

Dự án sản xuất, xuất nhập khẩu và tiêu thụ máy vi tính, thiết bị viễn thông, thiết bị điện (thị xã Cửa Lò) cũng đã được UBND tỉnh cho phép khảo sát lập quy hoạch từ năm 2006, cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007, đến nay đã 11 năm nhưng không triển khai thực hiện. Hơn nữa, dự án đã được UBND tỉnh có Văn bản cho phép gia hạn tiến độ thực hiện 2 lần nhưng không triển khai.

Các dự án Nhà máy sản xuất đá nhân tạo, chế biến đá tự nhiên Livestone Quỳ Hợp; Dự án Nhà máy Thủy điện Xốp Cốc; Nhà máy sản xuất than nhiên liệu bị thu hồi do đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng đến nay không triển khai thực hiện.