Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nguyên nhân hố sụt tại Trần Cung được chủ đầu tư Nam Cường giải thích

Trước hiện tượng hai ô tô bị sụp hố ở đoạn đường ngõ 297 Trần Cung, Tập đoàn Nam Cường là chủ đầu tư đã giải thích nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Theo Hồng Khanh / Vietnamnet

Thông tin với VietNamNet, phía chủ đầu tư cho biết, trước đó, vào cuối tháng 9, Ban Quản lý tòa nhà (BQLTN) của Tập đoàn Nam Cường đã phát hiện hiện tượng sụt lún đất bên dưới đường nội khu, phía sau khu trường học.

Sau khi xem xét, BQLTN đã cho quây rào và đặt biển cảnh báo để người dân và phương tiện giao thông chú ý, tránh đi vào khu vực này. Đồng thời, lực lượng an ninh được yêu cầu kiểm soát khu vực bị sụt lún.

Sau khi xem xét các phương án đề xuất, chủ đầu tư đã mời đơn vị nhà thầu tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và đưa ra phương án khắc phục.

Hố sụt lún đã được quây hàng rào bảo vệ và đặt biển cảnh báo từ cuối tháng 9. Ảnh: N.H

Hố sụt lún đã được quây hàng rào bảo vệ và đặt biển cảnh báo từ cuối tháng 9. Ảnh: N.H

Vào khoảng 13h ngày 9/10/2025, một xe tải đi vào đoạn đường có hố sụt, sát khu vực đang được cảnh báo, và bị sụt bánh sau. Ngay sau đó, xe cứu hộ tới hiện trường để kéo xe lên nhưng cũng bị sụt bánh. Đến 15h cùng ngày, sau khi được cứu hộ, các xe đã được di chuyển ra khỏi khu vực xảy ra sự cố.

Ngay khi sự cố xảy ra, UBND phường Nghĩa Đô và Phòng Quản lý đô thị đã có mặt để kiểm tra hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày gây ngập úng cục bộ. Nước mưa thấm xuống nền đất qua hố sụt, làm rửa trôi và xói mòn kết cấu bên dưới, dẫn đến hiện tượng sụt lún cục bộ tại vị trí trên.

Đáng chú ý, trong nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của các cơn bão liên tiếp, Hà Nội đã trải qua tình trạng mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu trên diện rộng. Lượng nước mưa lớn cùng thời gian ngâm lâu khiến các tầng đất yếu bị bão hòa, trong khi áp lực nước ngầm tăng cao làm suy giảm độ ổn định nền móng, gây tổn thương kết cấu ngầm của hạ tầng – một hiện tượng gần như khó tránh khỏi trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Hàng rào được mở rộng, gắn biển cảnh báo và có bảo vệ trực 24/24. Ảnh: N.H

Hàng rào được mở rộng, gắn biển cảnh báo và có bảo vệ trực 24/24. Ảnh: N.H

Sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư đã nhanh chóng mở rộng phạm vi rào chắn, duy trì hệ thống biển cảnh báo xung quanh khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, lực lượng an ninh được bố trí trực 24/24 để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện, ngăn không cho ô tô di chuyển qua khu vực này.

Trước sự việc này, Tập đoàn Nam Cường cho biết đã tham khảo ý kiến các chuyên gia. “Theo nhận định ban đầu, đây là sự việc bất khả kháng, nguyên nhân do mưa quá lớn dẫn đến xói đất ở phần đường bên dưới”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Để khắc phục nhanh nhất, chủ đầu tư đã giao cho nhà thầu lập phương án thực hiện, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để khẩn trương khắc phục sự cố.

#Sụt lún đất do mưa lớn #Hạ tầng đường nội khu #Phản ứng của chủ đầu tư #Biện pháp khắc phục sự cố #Quản lý an toàn giao thông #Ảnh hưởng của bão và mưa lớn

Bài liên quan

Xã hội

Va chạm với xe khách giường nằm ở Gia Lai, hai vợ chồng đi xe máy tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng 12/10 trên quốc lộ 1A cũ (đường Quang Trung) đoạn qua địa bàn thôn Trà Quang Nam, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai.

Sáng 12/10, lãnh đạo xã Phù Mỹ cho biết, tại quốc lộ 1A cũ, đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe máy, khiến hai vợ chồng bị thương rất nặng và tử vong.

Thời điểm trên, ô tô khách BKS 77H-048.xx do tài xế Lê Văn K. (SN 1971, trú xã Vạn Đức) điều khiển di chuyển theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy BKS 77H-51xx chạy cùng chiều, do ông Nguyễn Đình L. (1948, trú thôn Bình Tân Đông, xã Phù Mỹ Nam) điều khiển, chở theo vợ là bà Nguyễn Thị L. (SN 1954). Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng ông L. bị thương tích rất nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả hai không qua khỏi.

Xem chi tiết

Xã hội

Diễn biến mới vụ tai nạn khiến 4 người thương vong ở Quảng Trị

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, tài xế ô tô con trong vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh (Quảng Trị) đã không qua khỏi.

Ngày 11/10, thông tin từ UBND xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết, tài xế điều khiển ô tô con BKS 30M-051.46 trong vụ tai nạn với ô tô đầu kéo trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đã tử vong. Hai nạn nhân còn lại sức khoẻ đã ổn định và trở về nhà.

Được biết, đây là nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 6/10 giữa ô tô đầu kéo BKS 73F-002.85 với ô tô con BKS 30M-051.46.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an thông tin vụ tai nạn lao động tại Công ty Minh Long, 1 người tử vong

Công an TP Hà Nội đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Minh Long.

Ngày 11/10, Công an TP Hà Nội cho biết, hồi 11h05 ngày 10/10, xảy ra vụ tai nạn lao động và gây cháy tại khu vực kho xưởng thuộc Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Minh Long, tại thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội.

download.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới