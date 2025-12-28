Hà Nội

Tiktoker Gia Thị Linh hot trở lại sau drama "giật" chồng

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Gia Thị Linh hot trở lại sau drama "giật" chồng

Sau một thời gian dài gần như “ở ẩn” trước sóng gió dư luận, Tiktoker Gia Thị Linh bất ngờ tái xuất mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Thiên Anh
Sau một thời gian dài gần như “ở ẩn” trước sóng gió dư luận, Gia Thị Linh – nữ TikToker từng gây tranh cãi vì ồn ào đời tư – bất ngờ tái xuất mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Không ồn ào thanh minh hay đôi co, Gia Thị Linh lựa chọn cách trở lại quen thuộc nhưng hiệu quả: thời trang, sáng tạo và thần thái tự tin.
Trong những clip và hình ảnh mới nhất, Gia Thị Linh gây ấn tượng với phong cách phối đồ chỉn chu, sang chảnh – “đặc sản” đã làm nên tên tuổi của cô.
Từ những món đồ cơ bản, giá bình dân, nữ TikToker biến hóa thành các outfit mang hơi hướng high fashion, đúng với tinh thần các video “biến hình” từng giúp cô sở hữu kênh TikTok triệu người theo dõi. Sự trở lại này được xem là cú “lội ngược dòng” ngoạn mục, khi lượng tương tác trên các nền tảng của Gia Thị Linh tăng nhanh trở lại.
Gia Thị Linh, tên thật Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 1995, không phải là cái tên xa lạ trong giới thời trang mạng xã hội. Trước khi nổi tiếng trên TikTok, cô đã được biết đến là stylist, mẫu ảnh và blogger thời trang có gu thẩm mỹ riêng.
Điểm đặc biệt ở Gia Thị Linh nằm ở khả năng kể câu chuyện thời trang rất đời thường: từ phong cách “bà già” cá tính trên mạng cho tới hình ảnh gợi cảm, quyến rũ ngoài đời thực, tất cả đều được xử lý tinh tế, không phô trương.
Ít ai biết, Gia Thị Linh từng là thủ khoa ngành Thiết kế thời trang tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia. Nền tảng học thuật bài bản giúp cô không chỉ phối đồ theo cảm tính mà còn hiểu rõ phom dáng, chất liệu và xu hướng.
Bên cạnh thời trang, Gia Thị Linh còn hoạt động như một blogger du lịch, thường xuyên chia sẻ trải nghiệm tại các địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng, tạo nên hình ảnh một fashionista hiện đại, năng động.
Tuy nhiên, năm 2022, Gia Thị Linh từng vướng vào loạt bài đăng tố cáo liên quan đến ồn ào đời tư với cáo buộc “giật chồng”, khiến hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Thời điểm đó, nữ TikToker gần như rút lui khỏi spotlight, hạn chế xuất hiện và cập nhật mạng xã hội. Chính vì vậy, màn tái xuất hiện tại của Gia Thị Linh càng khiến dư luận tò mò và tranh luận.
Thiên Anh
