Xã hội

Va chạm với xe khách giường nằm ở Gia Lai, hai vợ chồng đi xe máy tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng 12/10 trên quốc lộ 1A cũ (đường Quang Trung) đoạn qua địa bàn thôn Trà Quang Nam, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Sáng 12/10, lãnh đạo xã Phù Mỹ cho biết, tại quốc lộ 1A cũ, đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe máy, khiến hai vợ chồng bị thương rất nặng và tử vong.

Thời điểm trên, ô tô khách BKS 77H-048.xx do tài xế Lê Văn K. (SN 1971, trú xã Vạn Đức) điều khiển di chuyển theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy BKS 77H-51xx chạy cùng chiều, do ông Nguyễn Đình L. (1948, trú thôn Bình Tân Đông, xã Phù Mỹ Nam) điều khiển, chở theo vợ là bà Nguyễn Thị L. (SN 1954). Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng ông L. bị thương tích rất nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả hai không qua khỏi.

ht-tn.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông . Ảnh H.N

Sau khi tai nạn xảy ra, xe khách giường nằm tiếp tục va chạm với một ô tô của người dân đang đậu trên vỉa hè trước nhà tại khu vực gần đó, khiến ô tô con hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an xã Phù Mỹ triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với Cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ tai nạn.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Video Cơ quan Công an đến hiện trường điều tra vụ việc. Clip: Hằng Nga
Việc chuyển hướng sang pháp luật kiến tạo phát triển không chỉ là một cuộc cải cách luật pháp mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một "cơ chế phục vụ" doanh nghiệp và người dân, thay vì để họ "đi xin".