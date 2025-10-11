Diễn biến mới vụ tai nạn khiến 4 người thương vong ở Quảng Trị

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, tài xế ô tô con trong vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh (Quảng Trị) đã không qua khỏi.

Ngày 11/10, thông tin từ UBND xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết, tài xế điều khiển ô tô con BKS 30M-051.46 trong vụ tai nạn với ô tô đầu kéo trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đã tử vong. Hai nạn nhân còn lại sức khoẻ đã ổn định và trở về nhà.

Được biết, đây là nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 6/10 giữa ô tô đầu kéo BKS 73F-002.85 với ô tô con BKS 30M-051.46.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đã đưa tin, khoảng 12h12 ngày 6/10, ô tô đầu kéo BKS 73F-002.85 kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 73RM- 002.50 do anh Hồ Văn Dũng (SN 1996, trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km 1062+950 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông giao với đường T100 đoạn trước cổng nghĩa trang Trường Sơn, thuộc địa phận xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) xảy ra va chạm với ô tô con BKS 30M-051.46 do anh Vũ Hoài (SN 1991, trú tại TP Hà Nội) điều khiển đang chở 3 người, lưu thông trên tuyến đường từ nghĩa trang Trường Sơn ra.

Vụ tai nạn đã làm một người trên ô tô con tử vong tại chỗ, tài xế và 2 người còn lại trên ô tô con bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng, tài xế ô tô con đã không qua khỏi.

Liên quan vụ tai nạn, ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dũng về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

