Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Diễn biến mới vụ tai nạn khiến 4 người thương vong ở Quảng Trị

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, tài xế ô tô con trong vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh (Quảng Trị) đã không qua khỏi.

Hạo Nhiên

Ngày 11/10, thông tin từ UBND xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết, tài xế điều khiển ô tô con BKS 30M-051.46 trong vụ tai nạn với ô tô đầu kéo trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đã tử vong. Hai nạn nhân còn lại sức khoẻ đã ổn định và trở về nhà.

Được biết, đây là nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 6/10 giữa ô tô đầu kéo BKS 73F-002.85 với ô tô con BKS 30M-051.46.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đã đưa tin, khoảng 12h12 ngày 6/10, ô tô đầu kéo BKS 73F-002.85 kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 73RM- 002.50 do anh Hồ Văn Dũng (SN 1996, trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông theo hướng Bắc - Nam.

tai-nan-tren-duong-ho-chi-minh-qua-quang-tri-mot-nguoi-tu-vong-3-nguoi-bi-thuong-4-2-17597478226631955574328.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km 1062+950 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông giao với đường T100 đoạn trước cổng nghĩa trang Trường Sơn, thuộc địa phận xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) xảy ra va chạm với ô tô con BKS 30M-051.46 do anh Vũ Hoài (SN 1991, trú tại TP Hà Nội) điều khiển đang chở 3 người, lưu thông trên tuyến đường từ nghĩa trang Trường Sơn ra.

Vụ tai nạn đã làm một người trên ô tô con tử vong tại chỗ, tài xế và 2 người còn lại trên ô tô con bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng, tài xế ô tô con đã không qua khỏi.

Liên quan vụ tai nạn, ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dũng về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ Tân Long, xã Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sáng 17/9:

#Tai nạn #giao thông #tử vong #Quảng Trị #Công an #khởi tố

Bài liên quan

Xã hội

TNGT nghiêm trọng ở Quảng Trị , ô tô con bị vò nát, 4 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Trị làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Chiều 6/10, UBND xã Cồn Tiên (Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 3 người bị thương.

07de569d-dcc3-4605-99b9-5b753059761a.jpg
Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe con bị vò nát.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an thông tin vụ tai nạn lao động tại Công ty Minh Long, 1 người tử vong

Công an TP Hà Nội đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Minh Long.

Ngày 11/10, Công an TP Hà Nội cho biết, hồi 11h05 ngày 10/10, xảy ra vụ tai nạn lao động và gây cháy tại khu vực kho xưởng thuộc Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Minh Long, tại thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội.

download.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới