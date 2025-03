Hai học sinh ở Quảng Trị nhặt được 1 cây vàng, trả lại người đánh rơi

Trường Tiểu học và THCS Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ trao tặng Giấy khen cho 2 học sinh lớp 4B, Lê Thanh Tình và Trần Thị Linh Đan. Đây là sự ghi nhận cho hành động nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất của 2 em.

Hai học sinh nhận Giấy khen.

Phó Bí thư Huyện đoàn Hải Lăng, anh Lê Quý Trí, đánh giá cao hành động của 2 em, cho rằng đây không chỉ là biểu hiện của phẩm chất trung thực mà còn là tấm gương sáng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Trước đó, chiều 20/3, Công an xã Hải Khê đã trao trả 1 cây vàng cho anh Trương Văn Sừng, người không may đánh rơi số tài sản này. Anh Sừng (SN 1991, trú tại tỉnh Khánh Hòa) cho biết, anh đã vay 2 nhẫn vàng từ họ hàng để làm vốn kinh doanh khi về quê thăm gia đình. Tuy nhiên, anh đã vô tình làm rơi trên đường về nhà.

May mắn, 2 học sinh Lê Thanh Tình và Trần Thị Linh Đan đã nhặt được số vàng và cùng phụ huynh đến trình báo cơ quan công an. Công an xã Hải Khê đã nhanh chóng xác minh chủ sở hữu và trao trả tài sản cho anh Sừng. Sau khi nhận lại tài sản, anh Sừng đã viết thư tay cảm ơn lực lượng công an và 2 học sinh của Trường Tiểu học và THCS Hải Khê.

