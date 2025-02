Vụ 2 trẻ uống lọ nước màu hồng nhặt được, 1 trẻ tử vong

Theo Tiền Phong, ngày 7/2, lãnh đạo xã Phúc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, một trong 2 nạn nhân trong vụ việc uống chai nước lạ nhặt ngoài đồng đã tử vong sau 4 ngày cấp cứu.

Cụ thể, từ ngày 2/2, cháu Phan Thanh H. (9 tuổi) và cháu Phan Văn Kh. được người thân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng co giật, nôn ói nghi do ngộ độc thuốc diệt chuột. Đến ngày 5/2, cháu H. đã hồi phục sức khỏe nên được cho về nhà tiếp tục chăm sóc. Riêng cháu Kh. triệu chứng ngày càng nặng và tiên lượng xấu nên được gia đình đưa về nhà. Đến 15h ngày 6/2, cháu Kh. tử vong.

“Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã vào bệnh viện thăm hỏi hai cháu. Tuy nhiên, điều đáng tiếc cháu K. không thể qua khỏi”, lãnh đạo xã Phúc Thành cho biết.

Loại thuốc diệt chuột mà bệnh nhi mua trên trang thương mại điện tử (Ảnh BV Nhi TW)