Giúp đỡ cháu gái đi lạc trên cao tốc về nhà an toàn

Chiều 26/2, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, Đội 2 (Cục CSGT) vừa hỗ trợ, đưa một cháu gái khoảng 14 tuổi đi lạc đường trở về nhà an toàn. Theo đó, khoảng 23h45 ngày 25/2, tại km10 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hà Nội - Hải Phòng), trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ CSGT số 3 thuộc Đội 2 phát hiện một cháu gái đi xe đạp lên đường cao tốc.

Cảnh sát bàn giao lại cháu gái cho gia đình.

Cảnh sát sau đó đã tiếp cận, đưa cháu gái vào khu vực nhà điều hành của đường cao tốc để đảm bảo an toàn. Sau khi hỏi thăm sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện cháu bé không mang theo giấy tờ tùy thân. Cháu gái không nhớ nhà ở đâu, không nhớ tên và số điện thoại của bố mẹ, anh chị, cũng như người thân.

Do không rõ lai lịch, thân nhân của cháu gái, tổ công tác đã báo cáo xin ý kiến chỉ huy đội và phối hợp với Công an xã Tân Tiến, huyện Văn Giang (Hưng Yên), đưa cháu gái đến trung tâm y tế xã để khám sức khỏe sau đó bàn giao lại cho công an xã. Đến 9h ngày 26/2, người nhà cháu gái nêu trên đã đến Công an xã Tân Tiến đón cháu gái về nhà an toàn.

