Cứu 3 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Ngày 19/1, Trung tá Trần Cảnh Lâm, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải An (BĐBP Quảng Trị) cho biết một thuyền đánh cá cùng 3 ngư dân không may gặp nạn và bị chìm trên vùng biển xã Hải An, huyện Hải Lăng.

Lực lượng biên phòng cùng người dân ứng cứu các ngư dân gặp nạn

Theo đó, vào lúc 13h ngày 19/01 tại vùng biển thuộc Thôn Mỹ Thuỷ, xã Hải An, huyện Hải Lăng, thuyền đánh cá của ông Nguyễn Đức Quang (sinh 1972) trú tại thôn Mỹ Thuỷ khi đang hành nghề đánh bắt hải sản thì không may gặp nạn và bị chìm. Thời điểm này trên thuyền có 3 người gồm: anh Nguyễn Đình Thương (sinh 1963), Nguyễn Đức Mùi (sinh 1968) và Nguyễn Công Triều (sinh 1999) cả ba đều trú tại thôn Mỹ Thuỷ xã Hải An.

Nhận được thông tin, Đồn biên phòng Hải An đã khẩn trương triển khai lực lượng cùng người dân trên địa bàn ứng cứu các ngư dân gặp nạn. May mắn các thuyền viên đã được cứu đưa vào bờ an toàn, chiếc thuyền bị chìm cũng đã được kéo vào bờ ngay sau đó.