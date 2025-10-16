Hà Nội

Mô tô phân khối lớn va chạm với xe máy, 2 người bị thương ở Hà Nội

Vụ va chạm mô tô phân khối lớn và xe máy chở hai người khiến hai nạn nhân trên xe máy bị thương nặng, trong đó một người được cho là bị đứt lìa chân.

Gia Đạt

Ngày 16/10, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 21h30 ngày 15/10, tại đường Trịnh Văn Bô (đoạn gần Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, phường Xuân Phương, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 2 người bị thương.

o1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, đơn vị cử cán bộ tới hiện trường để phân luồng, phối hợp với Công an phường Xuân Phương điều tra, làm rõ vụ việc. Có 2 nạn nhân đi trên xe máy Wave Alpha bị thương, một người đi trên xe phân khối lớn bị xây xát nhẹ.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vào thời gian xảy ra tai nạn, lái xe phân khối lớn phóng nhanh trên đường Trịnh Văn Bô rồi va chạm với đôi nam nữ đi xe máy Wave Alpha đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến một nạn nhân bị đứt lìa 1 chân. Tuy nhiên thông tin chính thức đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy hư hỏng nặng, các nạn nhân bị thương được người dân và cảnh sát đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nguồn: ĐTHĐT.
