Ngày 29/8, miền Bắc mưa to cục bộ, Trung bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 29/8/2026, miền Bắc tiếp tục có mưa to cục bộ, Hà Nội dịu mát chỉ 32 độ. Trung Bộ vẫn có nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối mưa giông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 29-30/8, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Đông Bắc Bộ ngày 30/8 có mưa rào và giông vài nơi.

Từ đêm 30 đến đêm 31/8, khu vực khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 1-2/9 có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất thời kỳ này dao động 23-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất 29-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng thời kỳ ngày 29/8 và 31/8 ở mức 29-32 độ.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục mưa giông, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, từ chiều tối và đêm 29-30/8 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, nhiệt độ giảm mạnh, trời dịu mát với mức cao nhất khoảng 32 độ.

Từ đêm 30/8 đến đêm 31/8, thành phố khả năng mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 1-2/9, có mưa rào và giông vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và giông vài nơi; riêng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Trong khi đó, ngày 29-30/8, từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Từ ngày 31/8, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kết thúc.

Ngoài ra, ngày 29/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 29/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 31-34 độ; phía Nam 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.