Ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới mạnh thêm, miền Trung mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới tiếp tục hoạt động trên vùng biển và có khả năng mạnh thêm. Trên đất liền, mưa lớn kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục hoạt động trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Trên đất liền, mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực, trong đó từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có nơi mưa rất to trên 180mm.

Sáng sớm 20/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 150 mm.

Dự báo từ ngày 20-21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-90 mm, cục bộ trên 180 mm. Từ ngày và đêm 21/8, ven biển Bắc Bộ có mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ trên 120 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ trên 100 mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Ngày và đêm 20/8, các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 70 mm. Từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa 20-40 mm, cục bộ trên 80 mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Hồi 1h ngày 20/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6, giật cấp 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10 km/giờ.

Đến 1h ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới được dự báo đi vào đất liền phía Bắc đảo Hải Nam và có khả năng mạnh lên, sức gió cấp 6-7, giật cấp 9. Khoảng 1h ngày 22/8, tâm áp thấp nhiệt đới có thể nằm trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ, sau đó tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc.

Ngày và đêm 20/8, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Nhiều vùng biển khác có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8, riêng trạm Huyền Trân đã ghi nhận gió giật cấp 8-10.

Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và Biển Đông có mưa dông rải rác. Tàu thuyền cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió tây bắc đến tây, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.