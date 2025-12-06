Nam thanh niên lên mạng mua linh kiện chế tạo súng để bán

Trần Minh Phát (tỉnh Đồng Tháp) lên mạng đặt mua linh kiện chế tạo súng về lắp ráp, rồi bán cho khách với giá từ 3 – 4 triệu đồng/khẩu.

Ngày 6/12, thông tin từ Công an phường Mỹ Phước Tây (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Minh Phát để điều tra về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Mỹ Phước Tây phát hiện đối tượng Trần Minh Phát (SN: 2005, đang ở trọ tại khu phố 3, phường Mỹ Phước Tây) có hành vi "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" nên xác lập hiềm nghi để đấu tranh.

Đối tượng Trần Minh Phát...

Đến khoảng 20h ngày 28/11, Công an phường Mỹ Phước Tây bất ngờ kiểm tra phòng trọ của đối tượng Trần Minh Phát thì phát hiện, thu giữ 01 khẩu súng (kiểu súng Rulo ổ quay), bên trong ổ quay có hai viên đạn bằng kim loại và 01 cuốn sổ ghi các giao dịch liên quan đến việc mua bán súng của đối tượng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Minh Phát tại ấp 9 (xã Thạnh Phú), lực lượng Công an thu giữ thêm 04 khẩu có hình dáng giống súng (Rulo), nhiều vỏ đạn chưa rõ chủng loại, bộ phận nòng súng và 03 con dao tự chế.

...cùng tang vật bị bắt giữ.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Minh Phát khai nhận, đối tượng lên mạng Youtube tìm hiểu cách chế tạo súng; đồng thời lên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook…. để hỏi mua mô hình súng cao su, ổ quay của súng và các thiết bị cần thiết về để chế tạo. Sau đó, đem bán với số tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng/khẩu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.