Na Uy đứng đầu nguồn cung cá hồi tại Việt Nam

Na Uy tiếp tục dẫn đầu nguồn cung cá hồi Đại Tây Dương vào Việt Nam với hơn 22.400 tấn, trong đó gần 6.800 tấn là cá hồi tươi.

Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC) cho biết cá hồi Na Uy đang ngày càng hiện diện tại thị trường Việt Nam, khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và xuất xứ sản phẩm.

Na Uy hiện là nguồn cung cá hồi Đại Tây Dương lớn nhất của Việt Nam với 22.407 tấn, trong đó cá hồi tươi đạt 6.828 tấn. Theo khảo sát mới nhất của NSC, 52% người Việt tham gia khảo sát cho biết ưa chuộng cá hồi Na Uy. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy một bộ phận người tiêu dùng vẫn chưa xác định đúng nguồn gốc loại cá hồi mình yêu thích.

Cá hồi Na Uy hiện được sử dụng không chỉ trong sushi, sashimi mà còn trong nhiều món ăn hiện đại. Khoảng 30% cá hồi Na Uy hiện được sử dụng cho các món ăn sống như sushi và sashimi trên toàn cầu.

Thị trường cá hồi Na Uy tại Việt Nam được thúc đẩy trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đáng chú ý, tháng 7/2026, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), gồm Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstein, đã kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do.

Nếu được ký kết, phê chuẩn và có hiệu lực, hiệp định được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho hàng hóa từ Na Uy, trong đó có thủy sản, tiếp cận thị trường Việt Nam và cải thiện khả năng cạnh tranh về thuế quan.

Tại Việt Nam, chiến dịch quảng bá cá hồi Na Uy năm 2026 có sự tham gia của các hệ thống bán lẻ và chuỗi nhà hàng như Lotte Mart, Mena Gourmet, Mega Market, Morico, Botejyu và Sushi BON.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ cá hồi tại Việt Nam gia tăng, việc Na Uy duy trì vị trí dẫn đầu nguồn cung, cùng những thay đổi về quan hệ thương mại Việt Nam - EFTA, được kỳ vọng tiếp tục mở rộng dư địa cho sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.