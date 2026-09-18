Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Nghịch lý AI: Doanh nghiệp chi tiền lớn nhưng hiệu quả đầu tư mù mờ

SPOTLIGHT

[VIDEO] Nghịch lý AI: Doanh nghiệp chi tiền lớn nhưng hiệu quả đầu tư mù mờ

Hơn 1.300 lãnh đạo doanh nghiệp cho biết chỉ 25% dự án AI thành công, nhưng gần 85% vẫn tiếp tục đầu tư vào AI.

Minh Quân - Hà Anh
#AI trong doanh nghiệp #Đầu tư AI #Hiệu quả dự án AI #Lãnh đạo doanh nghiệp #Dữ liệu doanh nghiệp

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT