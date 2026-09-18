[VIDEO] Nghịch lý AI: Doanh nghiệp chi tiền lớn nhưng hiệu quả đầu tư mù mờ

Hơn 1.300 lãnh đạo doanh nghiệp cho biết chỉ 25% dự án AI thành công, nhưng gần 85% vẫn tiếp tục đầu tư vào AI.