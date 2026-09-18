Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Phú Mỹ Hưng lãi hơn 1.350 tỷ đồng nửa đầu năm, khởi công loạt dự án mới
Phú Mỹ Hưng đạt lợi nhuận hơn 1.350 tỷ đồng trong nửa đầu 2024, mở rộng dự án tại Bắc Ninh và khởi công The Maverick.
Phú Mỹ Hưng đạt lợi nhuận hơn 1.350 tỷ đồng trong nửa đầu 2024, mở rộng dự án tại Bắc Ninh và khởi công The Maverick.
Phú Mỹ Hưng đạt lợi nhuận hơn 1.350 tỷ đồng trong nửa đầu 2024, mở rộng dự án tại Bắc Ninh và khởi công The Maverick.
Cục Thuế rút ngắn thời gian xử lý mã số thuế toàn quốc còn 3 ngày, sau 8 tháng đã xử lý gần 95 nghìn mã và khôi phục hơn 3 nghìn doanh nghiệp.
Thái Sơn Vingroup đạt lợi nhuận hơn 11.200 tỉ đồng trong nửa đầu 2026, gấp 13 lần cùng kỳ, bất chấp chỉ có 1 nhân viên
Sau án tù hai năm của Quang Linh Vlogs, nhiều doanh nghiệp như Quang Linh Vlog Store đã tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Elon Musk dự đoán trong 10 năm tới sẽ có 1 tỷ robot hình người tự sản xuất, năng suất gấp 5 lần người thật và kêu gọi đẩy mạnh điện năng.
Nvidia chi gần 13 tỉ USD thâu tóm Hugging Face, nền tảng AI mã nguồn mở với 18 triệu người dùng, tăng cường vị thế trong cuộc đua AI với OpenAI.
Dự báo tỉ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ FTSE Emerging đạt 0,95% vào 2027, thu hút hơn 2,28 tỉ USD từ các quỹ lớn như Vanguard.
Bộ Tài chính cập nhật quy định xử phạt thuế cho hộ kinh doanh: khai sai, trốn thuế bị phạt nặng, từ 20% đến gấp 3 lần số thuế trốn.
El Nino gây khủng hoảng nước ngọt lịch sử tại kênh đào Panama, ảnh hưởng chuỗi cung ứng và đẩy giá hàng hóa toàn cầu tăng vọt.
Tại Bắc Ninh, doanh nghiệp nội như AMA Việt Nam ứng dụng nhà máy thông minh tăng hiệu quả vận hành 30%, tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Phú Mỹ Hưng đạt lợi nhuận hơn 1.350 tỷ đồng trong nửa đầu 2024, mở rộng dự án tại Bắc Ninh và khởi công The Maverick.
Cục Thuế rút ngắn thời gian xử lý mã số thuế toàn quốc còn 3 ngày, sau 8 tháng đã xử lý gần 95 nghìn mã và khôi phục hơn 3 nghìn doanh nghiệp.
Thái Sơn Vingroup đạt lợi nhuận hơn 11.200 tỉ đồng trong nửa đầu 2026, gấp 13 lần cùng kỳ, bất chấp chỉ có 1 nhân viên
Sau án tù hai năm của Quang Linh Vlogs, nhiều doanh nghiệp như Quang Linh Vlog Store đã tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Elon Musk dự đoán trong 10 năm tới sẽ có 1 tỷ robot hình người tự sản xuất, năng suất gấp 5 lần người thật và kêu gọi đẩy mạnh điện năng.
Nvidia chi gần 13 tỉ USD thâu tóm Hugging Face, nền tảng AI mã nguồn mở với 18 triệu người dùng, tăng cường vị thế trong cuộc đua AI với OpenAI.
Dự báo tỉ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ FTSE Emerging đạt 0,95% vào 2027, thu hút hơn 2,28 tỉ USD từ các quỹ lớn như Vanguard.
Bộ Tài chính cập nhật quy định xử phạt thuế cho hộ kinh doanh: khai sai, trốn thuế bị phạt nặng, từ 20% đến gấp 3 lần số thuế trốn.
El Nino gây khủng hoảng nước ngọt lịch sử tại kênh đào Panama, ảnh hưởng chuỗi cung ứng và đẩy giá hàng hóa toàn cầu tăng vọt.
Tại Bắc Ninh, doanh nghiệp nội như AMA Việt Nam ứng dụng nhà máy thông minh tăng hiệu quả vận hành 30%, tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Xuất khẩu sầu riêng 8 tháng đạt gần 2 tỉ USD, Bộ Nông nghiệp hướng tới 4 tỉ USD cả năm khi Ấn Độ mở cửa cho nông sản Việt.
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