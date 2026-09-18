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[VIDEO] Phú Mỹ Hưng lãi hơn 1.350 tỷ đồng nửa đầu năm, khởi công loạt dự án mới

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[VIDEO] Phú Mỹ Hưng lãi hơn 1.350 tỷ đồng nửa đầu năm, khởi công loạt dự án mới

Phú Mỹ Hưng đạt lợi nhuận hơn 1.350 tỷ đồng trong nửa đầu 2024, mở rộng dự án tại Bắc Ninh và khởi công The Maverick.

Minh Quân - Hà Anh
#Phú Mỹ Hưng #Khu đô thị #Dự án bất động sản #Tài chính doanh nghiệp #TP HCM

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