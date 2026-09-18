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[VIDEO] Doanh nghiệp Việt tại Bắc Ninh gia nhập chuỗi cung ứng của đại bàng FDI

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[VIDEO] Doanh nghiệp Việt tại Bắc Ninh gia nhập chuỗi cung ứng của đại bàng FDI

Tại Bắc Ninh, doanh nghiệp nội như AMA Việt Nam ứng dụng nhà máy thông minh tăng hiệu quả vận hành 30%, tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Minh Quân - Hà Anh
#Doanh nghiệp Bắc Ninh #Chuỗi cung ứng FDI #AMA Việt Nam #Nhà máy thông minh #Hiệu quả vận hành

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