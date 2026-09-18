Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế nhập khẩu xuống còn 100.000 đồng

SPOTLIGHT

[VIDEO] Đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế nhập khẩu xuống còn 100.000 đồng

Cơ quan hải quan Việt Nam đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế nhập khẩu từ 1 triệu xuống 100.000 đồng để chống thất thu ngân sách.

Minh Quân - Hà Anh
#Thuế nhập khẩu #Chính sách thuế #Hải quan Việt Nam #Miễn thuế hàng nhỏ #Thất thu ngân sách

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT